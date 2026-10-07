דרעי: מתנדבי איחוד הצלה הצילו את חייו של ראש המוסד

טקס מרגש של זיכרון והוקרה התקיים במטה הארצי של ארגון "איחוד הצלה" בירושלים, במלאת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר. הטקס הוקדש למתנדבי הארגון שמסרו את נפשם להצלת חיים באותה שבת גורלית, והיו בין הראשונים שנכנסו לעוטף עזה תחת אש כבדה.

בטקס השתתפו יו"ר ש"ס אריה דרעי, ח"כ אוריאל בוסו שר הבריאות לשעבר המתנדב בעצמו כחובש בארגון, נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, מנכ"ל איחוד הצלה פרופ' אהוד דודסון, המשנה למנכ"ל אלי פולק, רמ"ט שר הבריאות ישראל אילוז, חברי הנהלת הארגון, עובדים ומתנדבים רבים ובני משפחותיהם.

נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, שיתף בדמעות בזיכרונות מאותה שבת: "באותם רגעים קשים, כאשר שום גורם אזרחי לא יכול היה להיכנס למעט כוחות הביטחון, מתנדבי איחוד הצלה רצו היישר לתוך האש ומסרו את נפשם כדי להציל חיים. הם טיפלו במאות פצועים, חיילים ואזרחים כאחד, תחת ירי בלתי פוסק".

ביר חשף כי בין הניצולים היה ראש המוסד האלוף רומן גופמן, שחייו ניצלו הודות לתושייתם של מתנדבי הארגון בשטח. כמו כן חשף ביר יוזמה אנושית מיוחדת שנרקמה מאחורי הקלעים: פגישה שתיאם לבקשת אריה דרעי ורעייתו יפה בין אמותיהם של החטופים עומר שם טוב וסשה טרופנוב לבין הפילנתרופית ד"ר מרים אדלסון, בעלת השפעה בינלאומית רחבה בארצות הברית, מתוך רצון לסייע בכל מאמץ אפשרי להשבת הבנים הביתה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי העלה על נס את רוח ההתנדבות וההקרבה של הארגון: "באתי לכאן להוקיר את תרומתכם האדירה לעם ישראל, הצלתם חיים של אזרחים רבים תוך סיכון חיים. ראש המוסד סיפר לי שהמתנדבים החרדים של 'איחוד הצלה' הצילו את חייו בשדה הקרב לאחר שנפצע בקרב עם מחבלים".

דרעי הוסיף: "הפעילות של מתנדבי הארגון בשמחת תורה, כמו גם הפעילות היומיומית שלהם בכל רחבי הארץ להצלת נפשות ללא הבדל, הם עדות לרוח הערבות ההדדית ומסירות הנפש המאפיינת את עם ישראל".