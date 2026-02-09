לאחר שפרסם את תשובתו בעניין מחדל השבעה באוקטובר שכללה ציטוטים בהם הזהיר מפני חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף דיווח בו נטען שראש השב"כ לשעבר רונן בר הוביל 'מרד' נגדו שהביא בסופו של דבר לטבח | "בר בחר למנות את עצמו לראש הממשלה דה-פקטו בליל הטבח", נאמר בין השאר בציטוט (בארץ)
בלב ה'טיימס סקוור' שבניו יורק, יוצגו בחודשים הקרובים פנים של אנשים שחוו את אחד הימים הקשים בתולדות מדינת ישראל | התערוכה מעבירה מסר שקט אך תקיף לראש העיר הנכנס הפרו פלסטיני, שמאשים את ישראל ב'רצח עם' (בעולם)
בכנסת ציינו הבוקר את יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר, כאשר דגלי המדינה הורדו לחצי התורן | נשיא המדינה בהר הרצל: "הימים הללו הם היסטוריים ומטלטלים לאין קץ, וּמְלֻוִים הן באנחת רווחה והן בכאב ובצער עמוק ביותר" (חדשות)
דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל המחבל טאהא אבו עיאדה, ששימש כמפקד מחלקת נח'בה בארגון הטרור חמאס במרחב חאן יונס, ופשט עם מחלקתו לשטח ישראל בטבח הרצחני והוביל את הפשיטה לתחנת הדלק בקיבוץ מגן (מלחמה)