האם המחאה הקשה שפרצה בימים האחרונים במודיעין עילית מתחילה להניב תוצאות? לאחר שמאות אברכים ותושבים משכונת גן הדסים קיימו סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש העיר יעקב גוטרמן במחאה על מצוקת בית הכנסת, מסתמנת כעת התפתחות במגעים מול העירייה.

לפי הודעת הגבאים לתושבי השכונה, ראש העיר פנה באמצעות רב העיר, הגאון רבי מאיר קסלר, והעביר מסר שלפיו ניתן לקדם את בניית בית הכנסת בהתאם לדרישות התושבים, לרבות גודלו והמפלס שבו ייבנה. בעקבות כך נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה, שאמורה להתקיים בתחילת השבוע. עם זאת, בקרב הגבאים נותרה חשדנות רבה לאור הניסיון. לדבריהם, למרות ההצהרות על התקדמות, בשלב זה עדיין אין בידיהם פתרון מעשי למצוקת בית הכנסת, וזאת על רקע מה שהם מתארים כשנים של הבטחות שלא התממשו.

מחוץ ללשכת ראש העיר | צילום: כיכר השבת מחוץ ללשכת ראש העיר | צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 3:52

סדר לימוד ותפילה בעירייה

המאבק פרץ על רקע מצוקת בתי הכנסת בשכונת גן הדסים, שבה מתגוררות מאות משפחות. לטענת התושבים, המבנה שהוצע להם אינו מתאים לצורכי הקהילה הגדולה, והפתרונות שהוצגו לאורך השנים לא הביאו למענה מספק.

במסגרת המחאה הגיעו השבוע עשרות אברכים ללשכת ראש העיר וקיימו בה סדר לימוד. למחרת הגיעו מאות אברכים נוספים לתפילת שחרית בעירייה, כשהם עטופים בטליתות ומניחים תפילין. לשכת ראש העיר הייתה נעולה, והמתפללים קיימו מניינים במסדרונות העירייה.

הגבאים טענו כי לאורך זמן נתקלו בהבטחות ובהעברת אחריות בין גורמים שונים, מבלי שהושג פתרון קבוע. לדבריהם, המאבק נועד להביא למימוש צורכי הקהילה, ובראשם הקמת בית כנסת מרווח וקבוע.

המחאה מושהית עד לאחר הפגישה

בהודעה שהפיצו הגבאים לתושבי הקהילה הם הבהירו כי בעקבות פניית רב העיר, הגר"מ קסלר, הוחלט לתת לעירייה הזדמנות נוספת להוכיח כי היא רצינית בכוונותיה. בהתאם לכך, תוכנית המחאה תושהה עד לאחר הפגישה המקצועית שנקבעה ליום ראשון.

הגבאים הדגישו כי אם לא תירשם התקדמות מעשית בעקבות הפגישה, הם ישובו לתוכנית המחאה וימשיכו לפעול עד למציאת פתרון לצורכי השכונה. בשלב זה, טרם הושג הסכם סופי וטרם ניתן מענה בפועל למצוקת בית הכנסת, והתושבים ממתינים לראות אם הפגישה הקרובה תוביל להתקדמות ממשית.