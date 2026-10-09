בבלי
מודיעין עילית: אחרי המחאה בעירייה

פגישה נקבעה: האם מחאת בית הכנסת במודיעין עילית תסתיים?

לאחר שמאות אברכים התפללו ולמדו בלשכת ראש העיר במחאה על מצוקת בית הכנסת בגן הדסים, נקבעה פגישה מקצועית • הגבאים הסכימו להמתין לבקשת הגר"מ קסלר, אך מזהירים: ללא התקדמות ממשית המחאה תימשך

1תגובות

האם המחאה הקשה שפרצה בימים האחרונים במודיעין עילית מתחילה להניב תוצאות? לאחר שמאות אברכים ותושבים משכונת גן הדסים קיימו סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש העיר יעקב גוטרמן במחאה על מצוקת בית הכנסת, מסתמנת כעת התפתחות במגעים מול העירייה.

לפי הודעת הגבאים לתושבי השכונה, ראש העיר פנה באמצעות רב העיר, הגאון רבי מאיר קסלר, והעביר מסר שלפיו ניתן לקדם את בניית בית הכנסת בהתאם לדרישות התושבים, לרבות גודלו והמפלס שבו ייבנה. בעקבות כך נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה, שאמורה להתקיים בתחילת השבוע.

עם זאת, בקרב הגבאים נותרה חשדנות רבה לאור הניסיון. לדבריהם, למרות ההצהרות על התקדמות, בשלב זה עדיין אין בידיהם פתרון מעשי למצוקת בית הכנסת, וזאת על רקע מה שהם מתארים כשנים של הבטחות שלא התממשו.

מחוץ ללשכת ראש העיר | צילום: כיכר השבת
מחוץ ללשכת ראש העיר | צילום: כיכר השבת

סדר לימוד ותפילה בעירייה

המאבק פרץ על רקע מצוקת בתי הכנסת בשכונת גן הדסים, שבה מתגוררות מאות משפחות. לטענת התושבים, המבנה שהוצע להם אינו מתאים לצורכי הקהילה הגדולה, והפתרונות שהוצגו לאורך השנים לא הביאו למענה מספק.

במסגרת המחאה הגיעו השבוע עשרות אברכים ללשכת ראש העיר וקיימו בה סדר לימוד. למחרת הגיעו מאות אברכים נוספים לתפילת שחרית בעירייה, כשהם עטופים בטליתות ומניחים תפילין. לשכת ראש העיר הייתה נעולה, והמתפללים קיימו מניינים במסדרונות העירייה.

הגבאים טענו כי לאורך זמן נתקלו בהבטחות ובהעברת אחריות בין גורמים שונים, מבלי שהושג פתרון קבוע. לדבריהם, המאבק נועד להביא למימוש צורכי הקהילה, ובראשם הקמת בית כנסת מרווח וקבוע.

המחאה מושהית עד לאחר הפגישה

בהודעה שהפיצו הגבאים לתושבי הקהילה הם הבהירו כי בעקבות פניית רב העיר, הגר"מ קסלר, הוחלט לתת לעירייה הזדמנות נוספת להוכיח כי היא רצינית בכוונותיה. בהתאם לכך, תוכנית המחאה תושהה עד לאחר הפגישה המקצועית שנקבעה ליום ראשון.

הגבאים הדגישו כי אם לא תירשם התקדמות מעשית בעקבות הפגישה, הם ישובו לתוכנית המחאה וימשיכו לפעול עד למציאת פתרון לצורכי השכונה. בשלב זה, טרם הושג הסכם סופי וטרם ניתן מענה בפועל למצוקת בית הכנסת, והתושבים ממתינים לראות אם הפגישה הקרובה תוביל להתקדמות ממשית.

מודיעין עיליתיעקב גוטרמןבתי כנסתבבליגן הדסיםהגר"מ קסלר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יצאנו למחאה? איך פתאום מותר להפגין ולמחות ?.... אולי זה תלוי בנושא. יש נושאים שמותר למחות, ויש נושאים שאסור.
דרכי נועם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר