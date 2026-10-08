שני מפגינים נפצעו מרימוני הלם בהפגנת הפלג בירושלים

שני מפגינים לפחות נפצעו והועברו לבית החולים בעקבות רימוני הלם שהתפוצצו בסמיכות למפגינים בצומת מרן בירושלים, במהלך הפגנת הפלג הירושלמי שהתקיימה היום.

אחד הנפגעים הוא ילד כבן 10 שנפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים יחד עם אביו. מפגין נוסף נפגע בעינו והועבר אף הוא לקבלת טיפול רפואי.

ההפגנה נמשכה כשעתיים והסתיימה בסביבות השעה שש בערב. עדויות מהמקום מצביעות על כך שהאלימות שהופעלה כלפי המפגינים הייתה חריגה בהיקפה ובעוצמתה.

בתום ההפגנה מסרה המשטרה: "במהלך המחאה, חסמו מפירי סדר את צירי התנועה בכניסה לעיר ופגעו במרקם החיים במקום. שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתפ"א פעלו לפתיחת הצירים. לפני זמן קצר מפירי הסדר עזבו וצירי התנועה במקום נפתחו. כוחות המשטרה ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר הציבורי ולהבטחת זרימת התנועה".

במקביל, בהפגנה שהתקיימה בסמיכות לבני ברק נעצרו שלושה מפגינים בחשד לתקיפת שוטרים. לפי המשטרה, "מאות מפגינים התעמתו עם השוטרים, חסמו את הכביש ופגעו בחופש התנועה של משתמשי הדרך. במהלך ההפגנה, קצין משטרה הכריז על הפגנה בלתי חוקית אך המפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים, המשיכו להפר את הסדר הציבורי וחסמו את הכביש בגופם".