ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להפגנות הסוערות של הפלג הירושלמי שהתקיימו בכניסה לירושלים ובבני ברק, במהלך כנס שערך יחד עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקראת הבחירות בבנייני האומה בירושלים.

"בצלאל, ראה הוזהרת, ניגוד עניינים", פנה נתניהו לסמוטריץ' מעל הבמה. "יש כאן הרי פעילות יזומה ידועה, כולל שחלק מכם לא הספיקו להגיע בגלל החסימות. הן לא מייצגות את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן, שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים, היעוץ המשפטי, פלג קיצוני של..."

בקהל אמרו "קפלן", ונתניהו קיבל את הדברים. "כן, קפלן", אישר ראש הממשלה.

"אבל זה לא ישכנע אף אחד, אנחנו יודעים את האמת, והאמת היא שיש לנו גוש ענק שנלחם על עתיד ארץ ישראל ועתידה של מדינת ישראל", הוסיף ראש הממשלה.

הודעה חריגה בנתב"ג: חשש משיבושים בעקבות מחאות הפלג משה כץ | 12:24

דבריו של נתניהו הגיעו על רקע הפגנות סוערות שהתקיימו בירושלים ובבני ברק במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות. ההפגנות, שנערכו בהוראת מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, הובילו לחסימות כבישים ועימותים עם כוחות המשטרה.

מפלגת ש"ס פרסמה הודעה חריגה בה טענה כי מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן לצד גורמים קיצוניים. "המעצרים היזומים והכואבים של בני הישיבות בתקופה זו, והכאוס שאנו רואים כעת בכבישי ישראל, הם מעשי ידיה של היועמ״שית", נמסר מש"ס.

בהמשך הודעת ש"ס נכתב: "על פי המידע שבידינו, מאחורי מימון ההפגנות עומדים אנשי מחאת קפלן, שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים. המעשים הללו אינם מייצגים את הציבור החרדי, גורמים לחילול השם נורא ומסבים נזק חמור למאבק להסדרת מעמדם של לומדי התורה".

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר בתגובה לקמפיין ש"ס: "לא שמאל ולא קפלן. ציבור יראי השם שמוביל לבדו את המאבק להצלת עולם התורה, עם ארגונים אפקטיביים".

ההפגנות התקיימו בעקבות גל מעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. הגר"ע אויערבאך שליט"א הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא, תוך שהשמיע דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות.