( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בריאיון מקיף שיתפרסם מחר ב"מוסף לשבת" של "ידיעות אחרונות", גילה יו"ר מפלגת "ישר!" רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט כי אלמונים הניחו מכתב איומים על קברו של בנו, גל איזנקוט ז"ל, שנפל במערכה בעזה בחודש כסלו תשפ"ד.

"התלבטתי מה לעשות עם זה, ובסוף החלטתי שלא אעשה כלום", מסר איזנקוט. "בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי", הוסיף. במהלך הריאיון מציג איזנקוט כתבה משנת תשס"ד מאת אלכס פישמן, שבה אמר כקצין צעיר: "אין ניצחון מוחלט במאבק הזה", וחזה באופן מצמרר: "אני צופה כי גם צעיר בניי, כיום בן 5, יילחם בשטחים". הנבואה התגשמה כאשר בנו גל נפל בקרבות בעזה. איזנקוט מפנה האשמות חמורות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וטוען כי מסר גרסאות כוזבות לגורמי החקירה ולמבקר המדינה. "להערכתי זייפו דוחות. יש לי חשד עמוק מאוד לזיוף מסמכים... מסמך שמישהו בישל", אמר. מנחם שפירא מודה: בני ברק הפכה למבואות המטונפים - א"א לדבר בלימוד | מעייריב איצלה כץ | 07.10.26 7 המזכיר הצבאי של נתניהו שובר שתיקה דוד קליין | 10:09 בנוסף, חושף איזנקוט מסמך שהוכן על ידי המזכיר הצבאי של נתניהו בדיון שהתקיים ביום א' בתשרי תשפ"ד, המראה כי בניגוד לגרסת נתניהו, ראשי מערכת הביטחון המליצו לחסל את צמרת חמאס ימים ספורים בלבד לפני ז' באוקטובר.

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הגילויים מתפרסמים על רקע מערכת הבחירות הסוערת, כאשר איזנקוט מוביל בסקרים האחרונים עם 23 מנדטים למפלגת "ישר!", לעומת 21 מנדטים לליכוד בראשות נתניהו. לפני מספר ימים קרא איזנקוט לנתניהו לעימות טלוויזיוני פומבי, אך טרם התקבלה תשובה.

בימים האחרונים התמקדה מערכת הבחירות גם בסוגיית גיוס תלמידי הישיבות, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הורתה לצה"ל לחדש את מעצרי תלמידי הישיבות. ההוראה הובילה לגל מעצרים ולהפגנות סוערות, והחזירה את הנושא למרכז השיח הציבורי.