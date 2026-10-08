חבר כנסת מרע"ם: חמאס הוא ארגון צדקה

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת ממפלגת רע"ם, המתמודד לכנסת הבאה לאחר שבג"ץ אישר את מועמדותו, נשאל בראיון לכתבת נוה דרומי אם הוא מוכן להצהיר שחמאס הוא ארגון טרור.

"אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?" שאלה הכתבת את חבר הכנסת הערבי, שלוש שנים בדיוק לאחר הטבח של ה-7 באוקטובר.

תשובתו של חוג'יראת: "זה ארגון שהוא בעצם חלק ממנו הוא ארגון של צדקה, ויש חלק כזה שהוא רוצה לקבל זכות קיום וזכות להכרה כמדינה".

לפני מספר חודשים נשאל יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת מנסור עבאס, בראיון בכאן רשת ב' מה עמדתו לגבי חמאס. עבאס השיב: "יש לי תשובה חד-משמעית, אבל לא אגיד. כל הזמן אני מקבל איומים מערבים, יהודים וארגוני פשע".

עבאס הוסיף באותו ראיון: "גינינו כל מעשה טרור ואת כל הפשעים שהיו בשבעה באוקטובר. לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי". לדבריו, "מעבר לזה אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה. זאת גישה לא נכונה. כל הזמן נופלים במלכודת הזאת של הקיצוניים בישראל".