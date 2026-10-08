בבלי
"נעמוד מול כוחות הטרור"

טראמפ: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר"

נשיא ארה"ב פרסם הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח • "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו ונחטפו" • "נלחמתי ללא לאות להשיב את החטופים הביתה"

(צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית פרסם הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר. בהצהרתו הזכיר טראמפ את הקורבנות והתחייב כי ארה"ב תמשיך לעמוד מול כוחות הטרור.

"לפני שלוש שנים בדיוק, ב־7 באוקטובר, העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל", כתב טראמפ בפתח דבריו. "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ונחשפו לזוועות בלתי נתפסות מידיהם של מחבלי חמאס".

הנשיא האמריקני הדגיש את פעולותיו להשבת החטופים: "נלחמתי ללא לאות כדי להשיב את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, ועשיתי זאת, גם את החיים וגם את החללים".

בסיום הצהרתו חזר טראמפ על המסר המרכזי: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות. ותמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע".

בישראל התקיימו טקסי זיכרון רבים לציון שלוש השנים לטבח. בפארק הירקון בתל אביב נערך טקס הזיכרון הלאומי בהשתתפות כ-50 אלף בני אדם, ביניהם משפחות שכולות ושורדי שבי.

בעולם הערבי נרשמו תגובות שונות. ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני עורר סערה בעקבות פוסט שפרסם, בו הוא פתח בדברי תנחומים אך מהר מאוד הפך את המסר לכתב אישום נגד ישראל. ממדאני טען כי "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום" והאשים את ישראל ב"רצח עם".

דונלד טראמפחמאסשבעה באוקטובר

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