ראש עיריית הבירה האלבנית, אריון וליאי, הכלוא כ-20 חודשים במעצר טרום-משפטי בחשד לשחיתות והלבנת הון, פרסם אתמול (שלישי) סרטון יוצא דופן שנוצר באמצעות בינה מלאכותית. בסרטון הוא פונה לתושבי העיר ומחדש את הבטחתו לספק ארוחות חינם לכל תלמידי בתי הספר.

הסרטון, שפורסם בחשבון האינסטגרם הרשמי של ראש העיר וסומן במפורש כתוכן שנוצר ב-AI, מציג את דמותו הדיגיטלית של וליאי, בן 46, לבוש בחליפה כחולה ועומד מול דגלי אלבניה והעירייה. בפועל, בזמן הצילום הוא לבוש בבגדי אסיר במתקן המעצר.

"במשך 20 חודשים נמשכת החטיפה שלי, ואני לא יכול לספק את הברכה הזו אלא באמצעות בינה מלאכותית", אומר האווטאר הדיגיטלי בסרטון. הוא מפרט את הישגי כהונתו בבניית עשרות בתי ספר וגני ילדים חדשים, ומצהיר: "נתתי עוד התחייבות שאף פעם לא אשכח – אוכל בבתי הספר. אקיים את ההבטחה הזו גם מהתא הזה שבו נעלו אותי. אמשיך לעבוד גם מהתא... אני מחבק אתכם בגעגוע, אתכם ואת ילדיכם הנפלאים."

וליאי נעצר בפברואר 2025 על ידי רשויות התביעה המיוחדת נגד שחיתות באלבניה, בחשד לקבלת כספים לא חוקיים בסך כ-1.1 מיליון אירו הקשורים לחוזים עירוניים ולהיתרי בנייה. הוא מכחיש את כל ההאשמות וטוען שמדובר ברדיפה פוליטית.

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למרות המעצר, וליאי נשאר רשמית בתפקידו כראש העירייה עד שנת 2027, לאחר שבית המשפט החוקתי ביטל ניסיון להדיחו מתפקידו. הוא האציל חלק מסמכויותיו לסגניו, אך ממשיך לנסות לשמור על נוכחות ציבורית ועל קשר עם תושבי העיר – הפעם באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית.

הסרטון עורר דיון ציבורי נרחב באלבניה ומחוצה לה בנוגע לשימוש בבינה מלאכותית בזירה הפוליטית, לשאלת האחריות השלטונית מרחוק, ולגבולות התקשורת של פוליטיקאים כלואים. מבקרים רואים בסרטון תרגיל תעמולה, בעוד תומכיו טוענים שהוא מהווה הוכחה לכך שראש העיר ממשיך לפעול למען תושבי העיר גם מאחורי סורג ובריח.