שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הפתיע בהתבטאות חריגה על רקע היחסים המתוחים בין צרפת לישראל: בארו התייחס בחריפות לטענות נגד חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן, וקרא להטיל עליה "סנקציות חמורות" אם יתברר שאכן פגעה בתערוכה שהוקדשה לזכר נספי מתקפת ז' באוקטובר.

בארו אמר ביום שלישי במהלך דיון באסיפה הלאומית הצרפתית, כי במידה והטענות נגד חסן יתבררו כנכונות, על הפרלמנט האירופי להטיל עליה סנקציות. לדבריו, "ההאשמות שהועלו נגד חברת פרלמנט אירופית המזוהה עם 'צרפת בלתי כנועה', שלפיהן השחיתה תערוכה בפרלמנט האירופי לזכר קורבנות 7 באוקטובר, אם יתבררו כנכונות, מחייבות סנקציות הולמות מצד הפרלמנט האירופי".

ההתייחסות מגיעה לאחר שחסן, חברת הפרלמנט האירופי מטעם מפלגת "צרפת בלתי כנועה", הואשמה בהפלת דגלי ישראל והאיחוד האירופי במהלך תערוכה שהוצגה בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, במסגרת אירועי הזיכרון לציון שלוש שנים למתקפת חמאס בז' באוקטובר תשפ"ד.

בארו הדגיש כי צרפת מעוניינת שטקסי יום השנה למתקפה יתקיימו "בתנאים הטובים ביותר", והזכיר כי 51 אזרחים צרפתים נהרגו באותה מתקפה.

האירוע התרחש ביום שני בערב, יומיים לפני יום השנה למתקפת חמאס. נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה אף היא לפרשה במהלך ישיבת המליאה ואמרה כי אחד מחברי הפרלמנט תועד לכאורה כשהוא פוגע בתערוכה שהנציחה את נספי המתקפה.

מצולה הודיעה כי הפרלמנט האירופי מתייחס לפרשה ברצינות רבה וכי ננקטים ההליכים המתאימים, תוך שמירה על זכותו של האדם המעורב להישמע בעניין.

לדבריה, לנוכח העלייה באנטישמיות ברחבי העולם, על הפרלמנט האירופי להבטיח שהקהילה היהודית באירופה תוכל לראות בו "גם את הבית שלה", והוסיפה כי אין מקום לניסיונות הפחדה.

הפרשה עוררה סערה פוליטית בצרפת ובאירופה, כאשר חסן הותקפה בעקבות התיעוד והטענות נגדה. דבריו של בארו מעניקים לפרשה ממד נוסף, לאחר ששר החוץ הצרפתי עצמו הציב דרישה מפורשת לבחינת צעדים נגדה במקרה שהטענות יאומתו.

יצוין כי רימה חסן, הפרלמנטרית תומכת החמאס מטעם צרפת באירופה, הודתה באופן מפורש כי הפילה את דגל ישראל אך טענה שהדגל האירופי נפל "בטעות".