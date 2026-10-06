שערורייה חריפה פרצה בפרלמנט האירופי בבריסל, לאחר שחברת הפרלמנט הצרפתית רימה חסן ממפלגת "צרפת המורדת" הואשמה כי הורידה והשליכה לרצפה את דגלי ישראל והאיחוד האירופי שהוצגו במסגרת תערוכת זיכרון לקורבנות מתקפת השבעה באוקטובר.

חסן ידועה בהתנגדותה הגלויה לקיומה של מדינת ישראל ובתמיכתה בארגון החמאס, ואף השתתפה בעבר במשט לעזה.

את ההאשמה העלה חבר הפרלמנט האירופי פרנסואה-קסבייה בלמי ממפלגת הרפובליקנים, שפרסם ברשתות החברתיות תמונות של הדגלים מונחים על הרצפה. "הערב, במהלך אירוע זיכרון ל-7 באוקטובר, מול תמונות הקורבנות, רימה חסן זרקה לאדמה את הדגל האירופי ואת הדגל הישראלי. המסר ברור לחלוטין, וגם התגובה חייבת להיות בהתאם", כתב בלמי. בהמשך, בנאום במליאת הפרלמנט, דרש בלמי לנקוט נגד חסן בצעדים משמעתיים מיידיים.

גורמים בפרלמנט ציינו כי האירוע התרחש בפני עדים נוספים, וכי מצלמות האבטחה במתחם עשויות לספק תיעוד מלא של המקרה.

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אישי ציבור ופרשנים בתקשורת הצרפתית התייחסו לאירוע כאל מעשה אנטישמי בוטה המבזה את מוסדות האיחוד האירופי ואת זכר הנרצחים.

האירוע עורר גל גינויים חריפים מכל קצוות המפה הפוליטית. פינה פיצ'יירו, חברת הפרלמנט האירופי מטעם איטליה שיזמה את תערוכת הזיכרון, האשימה את חסן בחיפוש אחר "חמש דקות של תהילה" על חשבון הגינות מינימלית, וטענה כי הפכה את המיצג הרגיש למופע ראווה עבור מצלמות שהביאה עמה.

חברת פרלמנט אחרת ממפלגת הרפובליקנים טענה כי חסן "דרסה והשחיתה" את הסמלים הלאומיים והאירופיים.

יונתן ארפי, נשיא המועצה המייצגת של המוסדות היהודיים בצרפת, גינה את המעשה והגדיר אותו כ"פגיעה כפולה" ולוקה ב"חילול של ממש", ולא רק בפרובוקציה זולה.

סביבתה ותומכיה של חסן לא סיפקו מענה רשמי מפורט לטענות, אך הפרשה ממשיכה לעורר הדים נרחבים בצרפת ובמוסדות האיחוד האירופי, ומגבירה את המתיחות סביב פעילותה והתבטאויותיה של חסן בנושא המזרח התיכון.

בשלב מאוחר יותר הודתה חסן כי השליכה לרצפה את דגל ישראל בתערוכת הזיכרון, אך טענה כי דגל האיחוד האירופי נפל במקרה ולא באופן מכוון מצידה.