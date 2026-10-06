טראמפ: תנו לאיראן לקחת את לוס אנג'לס – מחיר קטן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר סערה רבה לאחר שהשמיע דברים חריגים במהלך עצרת בחירות שקיים במדינת נברסקה. במהלך נאומו התייחס טראמפ למחירים הכלכליים הכרוכים במלחמה מול איראן, ואמר כי מדובר ב"מחיר קטן לשלם" כדי לשמור על ביטחון ארצות הברית והעולם.

אולם לאחר מכן הוסיף טראמפ דברים שעוררו תגובות חריפות: "הם יכולים לקחת עיר. תנו להם לקחת את לוס אנג'לס. תנו להם לקחת את סן דייגו. זה מחיר קטן מאוד לשלם". הקהל שנכח בעצרת הגיב למילים אלו במחיאות כפיים.

טראמפ המשיך והעריך כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב, אך הוסיף כי היא עלולה להימשך זמן רב יותר מהצפוי.

הדברים עוררו גל של תגובות חריפות בקרב נבחרי ציבור בקליפורניה. מושל המדינה, גאווין ניוסום, כתב בתגובה כי נשיא ארצות הברית אומר כעת שאויבי המדינה יכולים "לקחת" את לוס אנג'לס ואת סן דייגו, וכינה את הדברים "מסוכנים".

גם ראשת עיריית לוס אנג'לס, קארן באס, תקפה את דבריו של הנשיא ואמרה כי תפקידו של נשיא ארצות הברית הוא להגן על המדינה ועל אזרחיה, ולא לעודד מתקפות נגד אזרחים אמריקאים. ראש עיריית סן דייגו, טוד גלוריה, הגיב אף הוא ואמר כי עירו אינה "נזק משני" ואינה "מחיר קטן" שניתן לשלם.