נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס במהלך הלילה (שלישי) למתיחות הביטחונית מול משטר איראן, במסגרת עצרת בחירות שקיים במדינת נברסקה. הנשיא, שהופיע במסגרת קמפיין לקראת בחירות אמצע הקדנציה המתוכננות לחודש נובמבר, שיגר מסר של ביטחון לגבי המאמצים האמריקניים כנגד טהראן.

"אנחנו מנצחים את איראן", הצהיר טראמפ בפני הקהל שהתכנס לעצרת. "אנחנו מצילים את העולם ממה שעלול היה להיות אחת הטרגדיות הקשות ביותר אי פעם. זה כבר הוכרע – הם לא יחזיקו בנשק גרעיני, והם מבינים את זה היטב".

הנשיא האמריקני התייחס גם להשלכות הכלכליות של סיום העימות, תוך שהוא מעריך כי השווקים יגיבו במהירות. "המלחמה תסתיים מהר מאוד, והמחירים יירדו בצורה חדה מאוד", אמר. "אתם עוד עשויים לומר 'בבקשה, אדוני, זה יורד מהר מדי'. אתם תראו מה יתרחש תוך פרק זמן קצר מאוד".

כזכור, בימים האחרונים חשף הנשיא כי איום ספציפי הקשור לאיראן הביא לפינוי מהיר של מפציצי B-2 אמריקניים מבריטניה. במקביל, כ-20 מכליות נפט איראניות תקועות מול חופי סרי לנקה ללא דלק, כחלק ממערכת הלחץ הכלכלי האמריקאית על המשטר.

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במקביל לדברי הנשיא, נרשמו התפתחויות חיוביות בשווקי האנרגיה. יצוא הנפט הגולמי מהמזרח התיכון חזר לרמות שקדמו לפרוץ המלחמה באזור, כאשר הממוצע השבועי של משלוחי הנפט ממדינות המזרח התיכון, ללא איראן, עבר את רף 18 מיליון החביות ביום. במקביל נרשמו ירידות במחירי הנפט: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-1.6% ל-101.35 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI ירד ב-1.20% ל-90.02 דולר.

טראמפ חזר גם על טענתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע שאירע בטיסת פליי דובאי. "אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", הצהיר בשיחה עם כתבים, למרות שלעת עתה בחקירה טרם הוכח קשר בין הטייס העומאני שניסה לרסק את המטוס למדינה האיסלאמית.

נשיא המדינה יצחק הרצוג תמך בניתוח של טראמפ בריאיון לרשת FOX. "הנשיא טראמפ דיבר בפתיחות ובכנות רבה, ואני סבור שהניתוח שלו נכון לחלוטין", אמר הרצוג. "דבר אחד שהנשיא טראמפ חוזר עליו שוב ושוב, ובצדק - אנו מתמודדים עם אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי".