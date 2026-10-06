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ריאיון מיוחד

שליח ביידן למזה"ת: לישראל לא הייתה התרעה על 7 באוקטובר

ברט מקגורק, שליחו המיוחד של ביידן למזרח התיכון, מגלה: לארה"ב ולישראל לא הייתה התרעה מודיעינית לקראת הטבח • "ישראל צריכה ועדת חקירה כמו 11 בספטמבר"

ברט מקגורק, ששימש כשליחו המיוחד של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן למזרח התיכון, מסר בריאיון מיוחד לערוץ i24NEWS כי לארצות הברית ולמדינת ישראל לא הייתה כל התרעה מודיעינית מוקדמת לקראת מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס ב- 2023. לדבריו, לאחר מתקפת הטרור נבדק מחדש כל המידע המודיעיני שהיה זמין קודם לכן, אך לא נמצאו אינדיקציות או עדויות שהצביעו על הצפוי להתרחש.

"לא הייתה לנו אזהרה, ולישראלים לא הייתה אזהרה ממה שהם אמרו לנו", הצהיר מקגורק בריאיון. הוא הוסיף כי בדיקות שנערכו מול עמיתים בכירים נוספים באזור העלו שאיש לא החזיק במידע מקדים על המתקפה המתוכננת.

על רקע הממצאים הללו, קרא מקגורק למדינת ישראל להקים ועדת חקירה רשמית במתכונת דומה לוועדת 11 בספטמבר שהוקמה בארצות הברית. לדבריו, תפקידה של ועדה כזו יהיה לבחון מה בדיוק ידעו הדרגים הגבוהים, מה הוחמץ, ומדוע מידע פוטנציאלי לא הועבר במעלה השרשרת.

הדברים מגיעים על רקע דיונים ופרסומים חוזרים סביב דיווחים לפיהם גורמים במצרים ובאיחוד האמירויות העבירו אזהרות כלליות לישראל בחודשים שקדמו לטבח. טענות אלו נדחות בתוקף על ידי ראש הממשלה ולשכתו.

מקגורק, שכיהן כשליח הממשל האמריקני למזרח התיכון, נפגש במהלך המלחמה מספר פעמים עם בכירים ישראלים, ביניהם שר הביטחון יואב גלנט. בפגישות אלו נדונו הפעולה הקרקעית ברצועת עזה, נושא החטופים והסיוע ההומניטרי לאזרחים.

הנשיא ביידן שיגר את מקגורק למזרח התיכון מספר פעמים במהלך המלחמה לצורך קידום עסקת חטופים ומשא ומתן עם המתווכים. השליח האמריקני נחשב לאחד הדמויות המרכזיות בניסיונות הממשל האמריקני להשיג הסכמות באזור.

(צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

הקריאה להקמת ועדת חקירה מצטרפת לדרישות דומות שהושמעו בישראל מצדדים שונים בזירה הציבורית והפוליטית. השאלה מה ידעו גורמי המודיעין והצבא לפני המתקפה, ומדוע לא הופעלו מנגנוני אזהרה מתאימים, ממשיכה להעסיק את הציבור הישראלי.

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