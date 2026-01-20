שופטי בג"ץ דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין הקפיאו את עבודת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, על דוחות מחדל טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר. השופטים הוציאו צו ביניים שמורה למבקר המדינה להימנע מהמשך הליכי הביקורת בהם החל (חדשות)
אלי פלדשטיין - לשעבר דובר ראש הממשלה - הציג הערב את גרסתו בפרשת הדלפת המסמכים הסודיים שבה הוא נאשם | "צחי ברוורמן אמר לי שיוכל לכבות את זה", העיד פלדשטיין | על השבעה באוקטובר: "ביקשו ממני למחוק את המילה אחריות סביב רה"מ מהשיח הציבורי" | נתניהו הכחיש: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות" (חדשות, פוליטי)
מחוקקים משתי המפלגות בבית הנבחרים הצביעו הלילה פה אחד בעד חוק שנחקק במיוחד בעקבות טבח השבעה באוקטובר | החוק יעבור כעת לסנאט וצפוי גם שם לעבור, אם כי שם המצב מורכב יותר בגלל גורמים תומכי חמאס מכהנים (בעולם)
עם כניסת יום הזיכרון לאירועי טבח שמחת תורה, הרמטכ"ל אייל זמיר פרסם את פקודת יום הזיכרון | "התיקון לכך מגיע מאיתנו אין בכוחנו לשנות את העבר, אך יש בכוחנו לצמוח כיחידים וכצבא, לקבל עלינו אחריות וללמוד מן העבר" (צבא)
בצה"ל ערכו היום תרגיל פתע "עלות השחר", לבחינת מוכנות המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות, של הארגון | התרגיל בוצע תוך הקפצת בעלי תפקידים מהבית וכוחות תגבורת כדי לבחון את הכוננויות והכוחות באוויר, ביבשה, ובכוחות מיוחדים וגם בשרשרת הפיקוד במפקדות צה"ל | התיעוד המלא (צבא)
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם בראיון ראשון לרשת הלבנונית: "לא היה תיאום מוקדם בתחילת הלחימה, לא ידענו על כך ולכן לא יכולנו להיכנס ללחימה כוללת" | על מבצע הביפרים: "התברר שסוג חומר הנפץ שהושתל בביפר הוא יוצא דופן, מהסוג שהבדיקה - לא הייתה מסוגלת לגלות אותו" (העולם הערבי)
המתיחות בין ראש השב"כ רונן בר לבין ראש הממשלה נתניהו עולה ומחריפה בכל שעה מדי יום בשבועות האחרונות | בהודעה שיצאה לפני שעה קלה מטעם ראש השב"כ בר נאמר כי "מדיניות מימון החמאס הוכתבה ישירות על ידי ראש הממשלה - שמעולם לא נטל אחריות" | בתוך כך, דווח כי בר הבטיח בשיחה עם אב שכול, לפרוש מתפקידו כבר בשבועות שחלפו, אך לא עשה זאת בינתיים (חדשות, מדיני)
דו"צ מפרסם את תחקיר צה"ל על מה שהתרחש ב-7.10, בקיבוץ עין השלושה | אוגדת עזה הורתה ללוחמים שהיו במקום, להתרחק ממגדר הקיבוץ, אך ההוראה לא הגיעה ללוחמים, ובשל כך הצליחו החיילים במקום לשבש את כניסת המחבלים ליישוב | כיתת הכוננות במקום, הייתה מצוידת רק בארבעה רובים | כוח צה"ל הגיע לשטח הקיבוץ רק בשעה הצהריים, 4 ישראלים נרצחו בקיבוץ | התחקיר המלא (צבא)
בצה"ל הודיעו רשמית, כי במהלך השבוע הקרוב יציגו במערכת הביטחון את התחקירים על אירועי השבעה באוקטובר | התחקירים יוגשו ללא מסקנות אישיות כנגד קצינים או גורמים מסוימים, ובאיחור של כחצי שנה מהמועד שנקבע (צבא)