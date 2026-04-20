טראמפ טוען: "התוצאות של ה-7 באוקטובר הן אלו ששכנעו אותי"

הנשיא דונלד טראמפ פרסם אחר הצהרים (שני) הודעה חריפה בה הבהיר כי ישראל מעולם לא שכנעה אותו לצאת למלחמה עם איראן. לדבריו, התוצאות של אירועי ה-7 באוקטובר, בשילוב עם עמדתו ארוכת השנים נגד נשק גרעיני איראני, הן אלו שהובילו אותו להחלטה זו.

"ישראל מעולם לא שכנעה אותי לצאת למלחמה עם איראן", הדגיש טראמפ בהודעתו. "התוצאות של ה-7 באוקטובר, שהתווספו לדעתי ארוכת השנים שלאיראן אסור להחזיק בנשק גרעיני לעולם, הן אלו שעשו זאת". ההצהרה מגיעה בעיתוי רגיש, שעות ספורות לפני הגעת המשלחת האמריקנית הבכירה לפקיסטן למשא ומתן גורלי עם איראן. מתקפה חריפה על התקשורת הנשיא האמריקני לא הסתפק בהבהרת עמדתו בנושא איראן, והמשיך בהתקפה חריפה על התקשורת האמריקנית. "אני צופה וקורא את פרשני ה-FAKE NEWS והסקרים בחוסר אמון מוחלט", כתב טראמפ. "90% ממה שהם אומרים הם שקרים וסיפורים מומצאים, והסקרים מוטים, בדיוק כפי שהבחירות לנשיאות ב-2020 היו מוטות". פרסום ראשון: ה'אמברגו' שהטיל הגרמ"ה הירש על איחוד בני הישיבות | מעייריב איצלה כץ | 21:23 טראמפ אף השווה את המצב לאירועים בוונצואלה, וטען כי התקשורת נמנעת מלדון בהם. כזכור, בימים האחרונים הנשיא הציב אולטימטום חריף לטהרן, כאשר הזהיר כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם, כל המדינה תתפוצץ". המתיחות בין וושינגטון לטהרן הגיעה לשיא, עם דיווחים על כוננות מקסימלית במערכת הביטחון הישראלית.

"עתיד נהדר ומשגשג לאיראן"

למרות הטון החריף, סיים טראמפ את הודעתו במסר אופטימי לעם האיראני. "בדיוק כמו התוצאות בוונצואלה, שהתקשורת לא אוהבת לדבר עליהן, התוצאות באיראן יהיו מדהימות", הבטיח הנשיא. הוא הוסיף כי "אם המנהיגים החדשים של איראן (חילופי משטר!) יהיו חכמים, לאיראן יכול להיות עתיד נהדר ומשגשג".

ההצהרה מגיעה על רקע מהלך דיפלומטי אינטנסיבי, כאשר סגן הנשיא ג'יי די ואנס, השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר חתנו של הנשיא, צפויים להגיע מחר לאיסלמאבאד. על פי הנמסר, הצדדים מצפים שביום רביעי תפורסם הודעה משותפת על הארכת הפסקת האש, במידה והמגעים יצליחו.

יצוין כי בשעות האחרונות דיווח טראמפ על נכונותו להיפגש עם מנהיגי איראן במידה ותושג פריצת דרך במשא ומתן. המהלך מעיד על שינוי אפשרי בגישה האמריקנית, לאחר שבימים האחרונים הטון מוושינגטון היה חריף במיוחד.