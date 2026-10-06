עימותים אלימים בצרפת: שוטרים ספגו אבנים וזיקוקים

תיעוד שהתפרסם בשעות האחרונות מצרפת מציג עימותים אלימים ברחובות, כאשר כוחות משטרה גדולים נעים בשורות מרוכזות תחת מתקפה כבדה.

בתיעוד נראים שוטרים הנעזרים במגינים טקטיים ושומרים על שורות דחוסות להגנה, בעוד לעברם מושלכות אבנים, בלוקים וחפצים כבדים, ונורים זיקוקים בכיוון ישיר.

הרחובות התמלאו בעשן סמיך בעקבות השימוש ברימוני גז, פירוטכניקה ופיצוצי הזיקוקים. על המדרכות באזור נראו שברי אבנים, בטון וטיח שפורקו ממבנים סמוכים, וכן כתובות גרפיטי על חנויות ובנקים.

עשרות מפגינים נצפו עומדים מול שורות השוטרים שנפרסו במקום, כאשר הזירה נותרה מכוסה במסך עשן כבד ואבנים המפוזרות על האספלט.