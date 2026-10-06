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מצוד משטרתי

דרס שוטר בקטנוע ונמלט: כך נתפס החשוד

רוכב קטנוע דרס שוטר בלוד והפקיר אותו פצוע בזירה • המשטרה פתחה במצוד חוצה מרחבים • החשוד נתפס סמוך לערי המשולש

צילום: צילום: דוברות משטרת ישראל

שוטרי תחנת לוד במרחב שפלה, בשיתוף לוחמי מג"ב מרכז, עצרו אמש (שלישי) בתום מצוד מבצעי ממוקד את החשוד שדרס מוקדם יותר באותו יום שוטר בשכונת פרדס שניר בלוד, הפקיר אותו פצוע בזירה ונמלט מהמקום.

המשטרה פרסמה תיעוד מצלמות שבו נראה הרגע בו נדרס השוטר על ידי רוכב הקטנוע, שפגע בו במהלך ניסיון המעצר והמשיך בנסיעתו מבלי להישאר במקום.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד בשכונת פרדס שניר. השוטרים ניסו לעצור רוכב קטנוע לבדיקה, אך לפי החשד הרוכב ניסה להימלט, דרס במהלך מנוסתו את אחד השוטרים והמשיך בנסיעה מבלי להגיש לו סיוע.

השוטר שנדרס נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

מיד לאחר האירוע הוזעקו למקום כוחות גדולים של מחוז מרכז, שפתחו בסריקות ובמצוד אחר החשוד תוך הפעלת אמצעים מבצעיים ומודיעיניים. המצוד התנהל על פני מספר מרחבים והסתיים בתפיסת החשוד.

בתום המצוד אותר החשוד, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, בסמוך לערי המשולש ונעצר. הוא הועבר לחקירה בתחנת לוד, ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה יובא היום (רביעי) בבוקר לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

מג"בלודמשטרת ישראלבבלידריסת שוטר

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