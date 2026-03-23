אלבניה הציגה לעולם את דיאלה – השרה הווירטואלית הראשונה שהבטיחה לבער את השחיתות ולסלול את הדרך לאיחוד האירופי אך כעת, המהפכה הדיגיטלית המבטיחה הזו דרדרה את אלבניה למציאות פרדוקסלית מול עיני העולם כולו (חדשות בעולם)
אלבניה הפכה היום (שני) למדינה ה־64 שמצטרפת לקואליציה עולמית של קבוצות פרלמנטריות הפועלות לחיזוק התמיכה בישראל ברחבי העולם | במעמד חגיגי שנערך בפרלמנט בטירנה, הוכרז על הקמת פורום חדש שיפעל לקידום דיפלומטיה מבוססת ערכים ולהעמקת הקשרים עם מדינת ישראל (בעולם)
טיסות של ארקיע וסאן דור הישראליות שהיו דרכם למונטנגרו נאלצו לבצע היום נחיתות חירום באלבניה | טייסי שתי החברות ניסו פעמיים לנחות בנמל התעופה של מונטנגרו ולאחר שמזג האוויר לא איפשר זאת נאלצו לנחות בטיראנה שבאלבניה (תעופה)
אלבניה מינתה לראשונה בעולם דמות וירטואלית לתפקיד שרה ממשלתית | הדמות, בשם "דיאלה", מופעלת באמצעות בינה מלאכותית ותהיה אחראית על תחום הרכש הציבורי | ראש הממשלה אדי רמה הצהיר כי מטרת המינוי היא להבטיח שקיפות ולמנוע שחיתות | דיאלה כבר מוכרת לציבור דרך פלטפורמת השירותים הממשלתיים, וכעת תעמוד בחזית הממשל | אלבניה מקווה שהמהלך יסייע לה להתקבל לאיחוד האירופי עד שנת 2030 (טכנולוגיה, בעולם)
רב-החובל בסירת תיירות מקומית, בן 51, טבע למוות לאחר שקפץ להציל שני תיירים ישראלים שהתעלמו מאזהרות והיו במצוקה בגלל זרמים חזקים |הוא השליך לעברם אפודי הצלה וחילץ אותם מהמים | לאחר מכן נעלם, וגופתו אותרה לאחר יומיים. הערכה שהתמוטט מתשישות (בעולם)