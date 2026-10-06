יו"ר ועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, קיים היום (שלישי) דיון חירום בנושא טיסת פליי דובאי והיערכות גורמי האבטחה. בסיום הדיון מסר ביסמוט: "פני התעופה האזרחית בישראל ישתנו מהיום".

הדיון התקיים בעקבות ניסיון הפיגוע שהתרחש בטיסת פליי דובאי בשבוע שעבר, כאשר טייס משנה עומאני תקף את הקברניט ההודי ודחף את המטוס לצלילה חדה. מאה שבעים וארבעה נוסעים, בהם עשרות ילדים, חשו שהם עומדים למות, עד שהמטוס התייצב בנס.

בדיון נחשפו נתונים מדאיגים במיוחד: על פי החשיפה של הכתב מוטי קסטל, מתחילת השנה ועד היום נכנסו לישראל 1,240 אנשי צוות אוויר, בהם טייסים וטייסי משנה, ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל.

ביסמוט הבהיר כי "כלל הגורמים הרלוונטיים יידרשו להשלים את הבדיקות הפנימיות ולהציג תשובות ברורות". לדבריו, "הוועדה תמשיך לעקוב עד לקבלת מלוא הממצאים".

הדיון התמקד בהיערכות גורמי האבטחה והמודיעין בעקבות האירוע, כאשר נציגי כלל הגורמים הרלוונטיים נדרשו להציג את ממצאיהם. הנתונים שהוצגו בדיון מעלים שאלות קשות לגבי נהלי הבטיחות והביקורת על אנשי צוות אוויר זרים הנכנסים לישראל.