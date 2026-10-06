ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, פרסם את המצע המלא של מפלגתו בנושאי דת ומדינה, המציב תוכנית רחבת היקף לשינוי יסודי בהסדרים ההיסטוריים בין המדינה לעולם התורה. התוכנית, שהוצגה תחת הכותרת "הסדרת יחסי הדת והמדינה", כוללת סדרה של צעדים המכוונים כנגד מוסדות החינוך החרדי, שירותי הדת והרבנות.

במרכז המצע עומדת תוכנית מקיפה המופנית כנגד מערכת החינוך החרדית. על פי התוכנית, מוסדות החינוך שלא יעמדו בדרישות "לימודי ליבה מלאים" לא יזכו לכל מימון ממשלתי. במקביל, ליברמן מצהיר על כוונתו לבטל לחלוטין את מוסדות הפטור במתכונתם הנוכחית.

התוכנית מבקשת להפקיע את האוטונומיה של רשתות החינוך החרדיות הגדולות – 'החינוך העצמאי' ורשת 'בני יוסף' (אל המעיין). המצע מציע לבטל את ההסדרים המאפשרים להן לפעול באופן עצמאי, להכפיף אותן ישירות לפיקוח ממשלתי מלא של משרד החינוך וביקורת מבקר המדינה, ולשנות את מנגנון תשלום שכר המורים.

בנושאי השבת, המצע מציע להעביר סמכויות מהממשלה לרשויות המקומיות. התוכנית כוללת הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת בהתאם ל"ציביון האוכלוסייה" בכל עיר, ומתן סמכות בלעדית לרשות המקומית להחליט על פתיחה וסגירה של עסקים בשבת, ללא יכולת התערבות ממשלתית.

בתחום שירותי הדת, המצע קובע ביטול מוחלט של המועצות הדתיות בארץ והעברת כל שירותי הדת לידי מחלקות בתוך העיריות והמועצות המקומיות. צעד זה יכפיף שירותי דת כמו מקוואות, עירובין ותקציבי דת לסמכות הרשויות המקומיות.

בנושא הרבנות הראשית, התוכנית מבקשת לבטל את המודל ההיסטורי של שני רבנים ראשיים ולמנות רב ראשי אחד בלבד, תוך שינוי הליך הבחירה למינוי ממשלתי. בנוסף, המצע קובע כי תנאי סף לכהונת רב ראשי או רב עיר יהיה שירות בצבא.

המצע כולל גם קריאה להנהגת "נישואין וגיור אזרחיים" לכל דורש, אימוץ מתווה ניסים בגיור, וביטול מונופול הכשרות לטובת פתיחת השוק לתחרות. ליברמן מצהיר כי בכוונתו להוביל לחקיקה שתבטל את כל חוקי הדת והמדינה שעברו בקדנציה האחרונה של הכנסת.

התוכנית מגיעה על רקע הצעת חוק הגיוס שפרסם ליברמן לפני כשבועיים, הכוללת סנקציות כלכליות קשות על משתמטים ועל ישיבות. אותה הצעה קובעת חובת התייצבות לכל בן 18 בלשכת הגיוס, ומטילה סנקציות הכוללות שלילת קצבאות, רישום פלילי, איסור יציאה לחו"ל ומניעת הוצאת רישיון נהיגה.

מצע דומה הציג בחודש אוגוסט יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, שכלל תוכנית מקיפה לשינוי יחסי דת ומדינה. גולן הצהיר על "סגירת ברז הכספים למפעל ההשתמטות" ותמיכה בגיוס שוויוני, תוך הבטחה להשקיע את התקציבים שיקוצצו מעולם התורה ב"שיפור מערכת החינוך".