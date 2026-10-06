אכזריות קשה: צבא תימן דורס שבויים חות'ים במשוריינים ( צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד קשה ומטלטל מתימן מעורר סערה רבה בעולם הערבי, לאחר שתיעד תקיפה אכזרית של לוחמים שנשבו במהלך הלחימה.

על פי הפרטים שפורסמו, האירוע התרחש באזור חוף לחג', ממערב לעדן. לוחמים המזוהים עם כוחות סאנעא הוצאו ממקום מעצרם, ולאחר מכן כלי רכב משוריינים עברו על גופם. התיעוד הקשה הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר תגובות חריפות מצד עיתונאים ופעילים מתימן וממדינות ערביות נוספות. רבים גינו את האירוע והדגישו כי גם בעיצומה של מלחמה קיימים גבולות ברורים לאופן שבו יש להתייחס ללוחמים שנפלו בשבי.

אכזריות קשה: צבא תימן דורס שבויים חות'ים במשוריינים - צילום: רשתות חברתיות אכזריות קשה: צבא תימן דורס שבויים חות'ים במשוריינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:22

הפעיל התימני עאדל אל-חוסיין הזהיר כי לאירועים מסוג זה עלולות להיות השלכות קשות, במיוחד על רקע המתיחות הגוברת באזורים הנמצאים בשליטת הכוחות המתנגדים לחות'ים.

העיתונאי התוניסאי חוסאם אל-האדי סיפר כי נחשף לתיעודים שבהם לוחמים המזוהים עם אנצאר אללה נדרסים באזור באב אל-מנדב. לדבריו, מעשים כאלה אינם רק פגיעה בשבויים אלא גם מעמיקים את השנאה והנקמה בחברה התימנית.

גם העיתונאי והפרשן המצרי סאמח עסכר תקף בחריפות את המעשים והשווה אותם להתנהלות של ארגוני טרור. הוא אמר כי התמונות קשות במיוחד וכי מעשים כאלה עלולים בסופו של דבר לפגוע גם במי שביצעו אותם.

העיתונאי התימני-הדרומי חוסיין חנשי הצטרף לגינויים והבהיר כי מבחינתו אין משמעות לשאלה לאיזה מחנה משתייכים מבצעי המעשים. לדבריו, אם מדובר בחות'ים, באחים המוסלמים או בכוחות הדרום, העיקרון צריך להיות זהה: מי שפוגע בשבויים או מהלל פגיעה כזו חוצה קו אדום.

החות'ים תוקפים כוחות תימניים באמצעות רחפני סיב אופטי - צילום: רשתות חברתיות החות'ים תוקפים כוחות תימניים באמצעות רחפני סיב אופטי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 4:55

האירוע מגיע לאחר שנים ארוכות שבהן מלחמת האזרחים בתימן לוותה בתיעודים קשים של הוצאות להורג, התעללות בשבויים, פגיעה בגופות ולחימה ללא הבחנה. מאז השתלטות החות'ים על הבירה סאנעא בשנת 2014 וההתערבות הצבאית בהובלת סעודיה בשנת 2015, הפכה תימן לזירת מלחמה שבה נאבקים כמה מחנות במקביל.