חברי הקהילה היהודית באיראן השתתפו ביום חמישי האחרון בעיר איספהאן במצעד "ג'אן פדא" – מצעד המיועד להפגין נכונות להקריב את החיים למען המולדת האיראנית. המצעד התקיים ברחובות העיר, כאשר המשתתפים נשאו שלטים עם מסרים פוליטיים חריפים.

על השלטים שנשאו המשתתפים נכתב: "אנו, יהודי איראן, תוך גינוי חריף של הפשעים של המשטר הציוני נגד המדוכא וחסר ההגנה של פלסטין, מביעים את הזדהותנו עימם ומבקשים מהקהילה הבינלאומית לעזור להם".

( צילום: התקשורת האיראנית )

( צילום: התקשורת האיראנית )

המצעד מתקיים על רקע מתיחות מתמשכת בין איראן לישראל, ובעקבות תקיפות ישראליות על מתקנים איראניים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים בהם נציגי הקהילה היהודית באיראן הביעו תמיכה גלויה במשטר האייתולות. איראן מאיימת על שדות תעופה במפרץ בבלי | 24.09.26 בחודש יולי האחרון הגיעו נציגי הקהילה היהודית באיראן לפרלמנט האיראני והשתתפו בכנס בשם "מימוש הבטחת הנקמה". הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט, תקף אז את המערב על "הסטנדרטים הכפולים כלפי הטרור של ישראל וארה"ב". באותו כנס, ד"ר חכם חמאמי לזר, אחד מרבני איראן, השתלח בישראל וקרא לנקמה. הוא ציטט את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו", ואמר לתקשורת האיראנית כי "התורה אומרת שדם שנשפך נמחל רק בשפיכת דם הרוצח".

נציגי היהודים בכנס "מימוש הבטחת הנקמה" ( צילום: לפי סעיף 27א )

הקהילה היהודית באיראן, אחת הקהילות היהודיות העתיקות בעולם, מונה כיום אלפי נפשות. לאורך השנים חיו יהודי איראן תחת לחץ מתמיד מצד המשטר האיסלאמי, ונדרשו להפגין נאמנות למשטר בדרכים שונות.

בחודש ספטמבר האחרון שוחרר מכלא אווין קמראן חכמתי, יהודי-אמריקני בן 71 שנשפט לשנתיים מאסר בשל השתתפות בבר מצווה בישראל לפני כעשור. למרות השחרור, הוטל עליו צו איסור יציאה מאיראן, והוא נותר מנותק ממשפחתו ומהטיפול הרפואי הדחוף לו הוא זקוק בשל מחלת הסרטן.

על פי דיווח מחודש יולי, קטר פועלת מאחורי הקלעים במאמצים לשחרור עצורים מבני הקהילה היהודית באיראן. גורמים שמעורים בסוגייה אמרו אז כי הקטארים מעורבים במספר מקרים, כולל יהודים שנעצרו לאחרונה. על פי הדיווח, ישנם סך הכל חמישה מבני הקהילה היהודית באיראן שעצורים בכלא בשל האשמות שונות.