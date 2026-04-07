על רקע ההאשמות באוסטרליה כי איראן עומדת מאחורי הפגיעה בבתי כנסת בשטחה, יהודים מהקהילה היהודית באיראן התראיינו לתקשורת המקומית והגנו על כבודה של איראן ש"דבקה בהגנה על זכויותיהם של היהודים" וכי בשונה מאירופה - באיראן אין צורך בשמירה על בתי הכנסת, שפועלים בחופשיות (בעולם)
השפל הביטחוני והמודיעיני אליו צנחה איראן, הביא את המשטר לתפוס את השעיר לעזאזל: הקהילה היהודית באיראן | בסוף השבוע האחרון דווח על מעצרים בקרב הקהילות באיראן בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, מה שעורר דאגה עצומה ברחבי העולם היהודי | הדיווח הוכחש ע"י נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, הומיון שמח | בעקבות עלייתה לכותרות, יצאנו לסקר את הקהילה היהודית בפרס הרחוקה (מגזין)
ברקע הדיווחים המדאיגים בישראל ובעולם על מעצרם של עשרות יהודים לאחר המלחמה עם ישראל, ממשיך נציג היהודים בפרלמנט האיראני, ד"ר הומיין שמח, לתמוך בפומבי במשטר האייתוללות בטהרן | לדבריו, הקהילה היהודית באיראן "חיה בביטחון, בכבוד ובשלום תחת דגל איראן" (בעולם)
נציג
היהודים בפרלמנט האיראני, ד"ר הומיון שמח, הזהיר את הקהילה היהודית להימנע
מכל חגיגה, אפילו בבתים | הוא נימק זאת בצורך להגן על
"המולדת" מפני "מתקפות המשטר הציוני" והדגיש את האחדות
האיראנית (חדשות בעולם)
בבית הכנסת יוספבאד שבטהרן ציינה הקהילה היהודית את יום השנה ה-36 למותו של מנהיג איראן לשעבר, האייתוללה חומייני שר"י, כך דיווחה היום התקשורת האיראנית | על פי הדיווח, בטקס המיוחד, שנערך לצד קריאת התורה ואמירת תהילים, נשאו הרבנים דברים לזכרו של חומייני (בעולם)