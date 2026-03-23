קרייג פורמן הקליט מסר מתוככי כלא אווין בטהראן • הוא ואשתו נידונו ל-10 שנות מאסר באשמת ריגול | לא ברור איך הצליח הבריטי להעביר הודעה מוקלטת מתוככי הכלא המאובטח, ואם מדובר בתעמולה איראנית | "חיינו בסכנה מתמדת" (בעולם)
איראן ממשיכה במדיניות "דיפלומטיית בני הערובה" שלה, וכיום היא מחזיקה בלפחות ארבעה אזרחים איראנים-אמריקנים - שני גברים ושתי נשים | בין העצורים, ישנו סבא יהודי בן 70 שנחקר על טיול לישראל, ואישה מקליפורניה שהוחזקה בכלא אווין (בעולם)
התקשורת האיראנית מדווחת כי 27 אסירים, שנמלטו מכלא אווין הידוע לשמצה בטהרן אחרי התקיפה הישראלית, עדיין לא נתפסו, ומתנהלים אחריהם חיפושים | במקביל, אסירים שפונו מהכלא בעקבות תקיפות צה"ל סיפרו על תנאים קשים, בלתי אנושיים, במתקני הכליאה החדשים שאליהם הועברו (בעולם)
אייתוללה פרזאדי, מנהל כלא אווין הנודע לשמצה, ניצל מהתקיפה הישראלית לאחר שישראל יצרה קשר עם בנו לפני התקיפה על המתקן בטהרן וביקשה ממנו להורות לאביו לשחרר את האסירים הפוליטיים | מאז אף אחד לא שמע מפרזאדי ולא ברור אם הוא הצליח לברוח או שנפגע בתקיפה (בעולם)