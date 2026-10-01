תרגיל משותף של צבא מצרים עם טורקיה ( צילום: דובר צבא מצרים @EgyArmySpox )

הצבא המצרי ממשיך להוות את עמוד השדרה הצבאי המרכזי בעולם הערבי. עם למעלה מ-1.2 מיליון חיילים בשירות פעיל ומילואים, אלפי טנקי אברמס מתקדמים, נושאות מסוקים ימיות שהן יחידות מסוגן ביבשת אפריקה, וצי אוויר המונה כמעט 1,100 כלי טיס, הכוח הצבאי המצרי מציג נתונים שמעמידים אותו במקום ה-19 בעולם.

ברם, מתחת לנתונים הכמותיים המרשימים מסתתרת תמונה מורכבת יותר. אתגרים לוגיסטיים משמעותיים ותחזוקה מסובכת של ציוד מגוון ממקורות שונים מעוררים שאלות בנוגע ליכולת המבצעית האמיתית של מכונת המלחמה הזו. על פי נתוני Global Firepower לשנת 2026, מצרים מדורגת במקום ה-19 העולמי בזכות שילוב של כוח אדם רב ועוצמה כמותית יוצאת דופן. הצבא המצרי כולל כ-438,500 חיילי סדיר, לצד כ-479,000 אנשי מילואים ו-300,000 אנשי כוחות ביטחון פנים, המהווים ביחד כוח של למעלה מ-1.2 מיליון איש. בזירה היבשתית מחזיקה קהיר בכ-3,620 טנקים, נתון המציב אותה במקום השישי בעולם. חלק מהטנקים מבוססים על ייצור מקומי של טנקי M1A1 Abrams, לצד אלפי כלי רכב משוריינים ויותר מאלפיים קני ארטילריה. בחיל הים בולטות במיוחד שתי נושאות המסוקים מסדרת Mistral – נכס אסטרטגי יחיד מסוגו באפריקה ובמזרח התיכון, המאפשר יכולות נחיתה והשלכת כוח רחבות היקף.

צבא מצרים - צילום: דובר צבא מצרים @EgyArmySpox צבא מצרים | צילום: צילום: דובר צבא מצרים @EgyArmySpox 10 10 0:00 / 2:38

חיל האוויר המצרי, המונה כ-1,088 כלי טיס, מציג מגוון רחב של מטוסים אמריקאיים מסוג F-16, צרפתיים כדוגמת Rafale ו-Mirage, ורוסיים כמו MiG-29M. השילוב הזה מייצר גמישות מבצעית, אך גם אתגרי אחזקה ניכרים הנובעים מהצורך לתחזק מערכות שונות ממקורות שונים.

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למרות העוצמה הכמותית, הצבא המצרי מתמודד עם אתגרים משמעותיים. המרחק הגאוגרפי והקשיים הלוגיסטיים מגבילים את יכולת ההשלכה של הכוח למרחקים גדולים. כך למשל, במקרה של סכר הנילוס באתיופיה, למרות העליונות הצבאית הברורה של מצרים, המרחק העצום של בין 2,000 ל-2,500 קילומטר והקשיים הלוגיסטיים הופכים פעולה צבאית לבלתי אפשרית מבחינה מעשית.

בנוסף, הצבא המצרי מתמודד עם אתגרי תחזוקה מורכבים הנובעים מהציוד המעורב. השילוב של מערכות אמריקאיות, צרפתיות ורוסיות דורש מערך תחזוקה מסובך ויקר, ומעורר שאלות לגבי היכולת לתפעל את כל המערכות בו-זמנית בתרחיש מלחמתי אמיתי.

בשנים האחרונות מצרים מעמיקה את קשריה הצבאיים עם מעצמות שונות. בשנים 2025 ו-2026 התקיימו תרגילי "נשרי הציוויליזציה" עם סין, שבהם נחתו על אדמת מצרים מטוסי קרב סיניים מתקדמים במיוחד, בהם ה-J-10C ודגמים נוספים כמו ה-J-16. התרגילים כללו גם מטוס לוחמה אלקטרונית סיני מתקדם מדגם Y-9LG, שזוהה כשהוא חוצה את המרחב האווירי הסעודי בדרכו חזרה לסין.

ההתעמקות בקשרים עם סין מעוררת דאגה בישראל ובארצות הברית. על פי דיווחים, מערכת הביטחון הישראלית פועלת מאחורי הקלעים לשכנע את הבית הלבן לאשר מכירת מטוסי F-15 מתקדמים למצרים, במטרה למנוע נוכחות צבאית סינית קבועה בגבול המערבי של ישראל.

בנוסף לסין, מצרים מקיימת תרגילים צבאיים משותפים עם טורקיה, למרות המתיחות הדיפלומטית ביניהן. התרגילים כללו כוחות אוויריים ויבשתיים, ומעידים על רצון של שתי המדינות לשמר ערוצי תקשורת צבאיים למרות המחלוקות הפוליטיות.