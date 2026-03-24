450 הקילוגרמים של אורניום מועשר אשר בידי איראן הם ככל הנראה הנעלם הגדול ביותר של המלחמה הנוכחית |ישראל וארה"ב מעריכות היכן נמצא האורניום המועשר, אך ייתכן גם כי איראן תנסה להטעות את ישראל וארה"ב באמצעים שונים | מבצע קומנדו מתברר יותר ויותר כאופציה היחידה שנותרה כדי להשיג את החומר יקר הערך (חדשות)
ארה"ב וישראל ייאלצו לשלוח כוחות קרקע משמעותיים לאיראן בכדי לחלץ את מאות הקילוגרמים של אורניום מועשר שהצליחה לייצר, כך לפי דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה | לפי מומחים בארה"ב, מהלך כזה ידרוש כמות גדולה של כוחות קרקע, לצד יחידות קומנדו ישראליות ואמריקניות שיטהרו את השטח | מבצע קרקעי להשבת האורניום נראה כעת בלתי נמנע (חדשות)
ישראל השיגה חופש אווירי בטהרן ובאיספאהן, ויכולה כעת לבצע מספר גיחות על בסיס יומיומי | זה מספר החימושים הדרמטי שהוטל על איראן על ידי ישראל וארה"ב | משגרים, מערכות הגנה אווירית - כך משמידות ישראל וארה"ב את האויב (צבא, בעולם)
בוקר שגרתי בשוק באיראן הפך למלכודת אש קטלנית כשמסוק צבאי צלל מהשמיים היישר אל דוכני הפירות והירקות | בעוד העשן מיתמר מעל גופות הטייסים והרוכלים, נחשף שוב מחיר הדמים של הצי האווירי המזדקן של איראן (העולם הערבי)
תיעוד לוויין חושף: בטהרן פועלים להסתרת ומיגון אתרים אסטרטגיים שנפגעו בעימותים האחרונים • מנהרות נאטמו ושכבות עפר הונחו על מבני בטון בפרצ'ין ובנתנז • במקביל: בפנטגון נערכים לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת שתימשך שבועות (חדשות בעולם)
כטב"מ ישראלי מתקדם מסוג הרמס 900, המכונה "כוכב", הופל מעל שמי איספהאן
באיראן | התמונות מאיראן חשפו לראשונה את מתלי
החימוש, סימונים סודיים ויכולות התקיפה של אחד מכלי הטיס המתקדמים ביותר של חיל
האוויר (מעניין, צבא)