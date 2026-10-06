מערכת הביטחון הישראלית הוציאה אזהרה חמורה לארגון הטרור חמאס: על הארגון לחדול מיד מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות, ובכלל זה בתי חולים ומתקנים רפואיים ברצועת עזה. המסר שהועבר ברור וחד-משמעי: אם הפעילות הצבאית לא תיפסק, צה"ל ייאלץ לפעול בעוצמה נגד האיום.

דובר צה"ל מסר כי לאורך כל תקופת המלחמה, וגם בימים אלה, ארגון הטרור חמאס פועל באופן שיטתי מתוך מתחמים אזרחיים במסגרת אסטרטגיית הלחימה שלו, במטרה לקדם פעולות צבאיות נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. הארגון ממשיך להפוך בתי חולים ומתקנים רפואיים למפקדות טרור, תוך ניצול ציני של התשתיות האזרחיות.

בצה"ל הבהירו חד-משמעית כי על ארגון הטרור חמאס לחדול מיד מכל פעילות צבאית בתשתיות אזרחיות. האזהרה מגיעה על רקע מידע מודיעיני המצביע על המשך השימוש השיטי של חמאס במתקנים רפואיים ובבתי חולים לצרכים צבאיים, תוך סיכון ישיר של חיי האזרחים הפלסטינים עצמם.

במקביל, הופנה מסר ישיר לתושבי רצועת עזה: בכל פעם שחמאס בוחר לעשות שימוש בתשתיות אזרחיות ובבתי חולים לצרכים צבאיים, הוא מנצל באכזריות ומסכן באופן ישיר את חייהם וביטחונם של האזרחים. מערכת הביטחון הבהירה כי האחריות המלאה לכל פגיעה באזרחים כתוצאה מפעילות צבאית בתשתיות אזרחיות מוטלת על ארגון הטרור חמאס.