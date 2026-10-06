כוחות חטיבה צפונית, בפיקוד אוגדה 99 ובשיתוף יחידות ההנדסה של פיקוד הדרום, ממשיכים בפעילות מבצעית לטיהור צפון רצועת עזה מתשתיות טרור. הכוחות פועלים במרחב שמזרחית לקו הצהוב, במטרה להסיר את האיומים שהותירו ארגוני הטרור באזור.

במהלך הפעילות, השמידו כוחות החטיבה בשיתוף יחידות ההנדסה האוגדתיות תוואי תת-קרקעי נרחב, שאורכו הגיע לקילומטר וחצי. מדובר בתשתית משמעותית שהייתה בשימוש ארגוני הטרור.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, ופועלים להסרת כל איום מיידי שעלול לסכן את אזרחי ישראל.