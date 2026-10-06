בבלי
מבצע בצפון הרצועה

צה"ל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך קילומטר וחצי בעזה

כוחות צה"ל בשיתוף יחידות ההנדסה ממשיכים בטיהור צפון הרצועה מתשתיות הטרור • תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי

תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי בצפון רצועת עזה
תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי בצפון רצועת עזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות חטיבה צפונית, בפיקוד אוגדה 99 ובשיתוף יחידות ההנדסה של פיקוד הדרום, ממשיכים בפעילות מבצעית לטיהור צפון רצועת עזה מתשתיות טרור. הכוחות פועלים במרחב שמזרחית לקו הצהוב, במטרה להסיר את האיומים שהותירו ארגוני הטרור באזור.

במהלך הפעילות, השמידו כוחות החטיבה בשיתוף יחידות ההנדסה האוגדתיות תוואי תת-קרקעי נרחב, שאורכו הגיע לקילומטר וחצי. מדובר בתשתית משמעותית שהייתה בשימוש ארגוני הטרור.

בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, ופועלים להסרת כל איום מיידי שעלול לסכן את אזרחי ישראל.

רצועת עזהצה"לחמאסמנהרות טרור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר