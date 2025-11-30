בצה"ל הודיעו הערב כי אין מידע שקובע שגופתתו של החטוף הדר גולדין נמצאת במנהרה ברפיח | בהודעה נאמר: "אנו מבקשים מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים" (צבא)
לוחמי חטיבה 179 השלימו חודשיים של לחימה בדרום רצועת עזה, במהלכם השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, תקפו מבנים צבאיים ממולכדים ואיתרו עשרות פירי מנהרות ואמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בשיתוף חיל האוויר וכוחות ההנדסה הקרבית (צבא)
כשלושה שבועות לאחר החיסול המהדהד בחצר בית החולים האירופאי בחאן יונס, דובר צה"ל מפרסם הערב (ראשון) כי אותרה גופתו של מוחמד סינוואר ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס | דובר צה"ל אמר בסיור במנהרת הטרור כי "מדובר שימוש ציני של החמאס בתשתית אזרחית, בית חולים, במקום לעזור לאנשים, לגרום למוות ורצח" (צבא)