טיל איראני מוכן לשיגור ( צילום: משמרות המהפכה )

טהראן מכריזה בגלוי על שינוי אסטרטגי במדיניותה הצבאית. תת-אלוף מוחמד אכרמי-ניא, דובר צבא איראן, הצהיר בשיחה עם סוכנות הידיעות הממשלתית פארס: "במהלך המלחמה הגענו למסקנה שחייבים להגדיל את טווח הטילים שלנו, וכבר התחלנו לנוע בכיוון הזה".

הרקע הטקטי להחלטה ברור, כפי שהסביר הדובר: הצי האמריקני והכוחות הנלווים לו העתיקו את עצמם למרחק של כאלף קילומטרים מחופי איראן, מעבר למפרץ עומאן והים הערבי. כדי להמשיך ולאיים על נושאות המטוסים, המשחתות והבסיסים האמריקניים, נדרש לטהראן טווח גדול יותר מזה שברשותה כיום. השדרוג המתוכנן אינו מוגבל לטווח בלבד. אכרמי-ניא הדגיש כי הדורות הבאים של הטילים – הן של כוחות היבשה והן של הצי – יכללו שיפורים משמעותיים גם במהירות ובדיוק. ככל הנראה, איראן מאיצה את פיתוח היכולות ההיפר-סוניות שלה. הדובר ציין כי הטילים שכבר שימשו במלחמה, ובהם טילים שפגעו בבסיסים אמריקניים בכווית וטילי שיוט ימיים שפגעו בכלי שיט, הוכיחו את יעילותם. במשך שנים רבות שמרה איראן על מגבלה מוצהרת של כ-2,000 קילומטרים – טווח המספיק כדי להגיע לישראל ולרוב הבסיסים האמריקניים במזרח התיכון. ההצהרה הנוכחית מסמנת כוונה רשמית לפרוץ את התקרה הזו, מה שעשוי להעמיד גם חלקים נרחבים מאירופה ואזורים נוספים תחת איום. מכונת המלחמה הגדולה בעולם הערבי בבלי | 01.10.26 איראן כבר מחזיקה בארסנל טילים מתקדם. הטיל הבליסטי הדו-שלבי "סג'יל" מונע בדלק מוצק ומסוגל לחצות את המרחק לעבר ישראל תוך כשבע דקות בלבד. בניגוד לטילים מבוססי דלק נוזלי הדורשים שעות של הכנה ותדלוק, הסג'יל מאוחסן מוכן לשיגור מיידי תוך דקות בודדות מתוך ערי טילים תת-קרקעיים. הטיל מחזיק בטווח מבצעי של כ-2,000 עד 2,500 קילומטרים.

שיגור טילים באיראן - צילום: משמרות המהפכה שיגור טילים באיראן | צילום: צילום: משמרות המהפכה 10 10 0:00 / 3:21

התגובה המערבית

לישראל ולמערב יש מערכות הגנה מתקדמות שהוכיחו את עצמן – "חץ 2" ו"חץ 3" ליירוט מחוץ לאטמוספירה, "קלע דוד", ומערכות AEGIS האמריקניות עם טילי SM-3 ו-SM-6. האתגר האסטרטגי ברור: הגדלת הטווח והמהירות נועדה, בין היתר, לאתגר את מלאי המיירטים באמצעות מטחים צפופים.

במקביל, ארצות הברית ממשיכה בלחץ צבאי מוגבר. על פי גורמים אמריקאיים רשמיים, ארצות הברית נערכת לפרוס עד שלוש קבוצות של נושאות מטוסים וספינות נלווים במזרח התיכון במהלך חודש נובמבר. המהלך מהווה את אחד מריכוזי הכוח הימיים הגדולים והאגרסיביים ביותר שנראו באזור מאז שנת 2003.

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב סנטקום )

על פי תוכנית הפריסה, שלוש נושאות הענק שנשקלות להצבה כוללות את יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פעלה בים הערבי, יו.אס.אס. ג'ורג' הרברט וו. בוש הנמצאת באוקיינוס ההודי, ויו.אס.אס. תאודור רוזוולט שיצאה לא מכבר מסן דייגו וחוצה בימים אלה את האוקיינוס השקט. הכוח האדיר הזה צפוי לרכז יחד כ-20,000 אנשי צוות ולחמים, עד 150 מטוסי קרב מתקדמים, ושורה ארוכה של משחתות חמושות בטילים קטלניים וביכולות יירוט מתקדמות.

בנוסף לכך, אל האזור נשלחת קבוצת הקרב האמפיבית "מקין איילנד" מקליפורניה, שתחבור לקבוצת "בוקסר" שכבר פועלת במרחב זה חודשים ארוכים. כל קבוצה אמפיבית לבדה נושאת יותר מ-4,000 מלחים ונחתים מוכנים לקרב. עם תוספת זו, יזנק מספר החיילים האמריקניים המוצבים במזרח התיכון לכ-50,000 לוחמים.

הנשיא דונלד טראמפ רמז בראיון כי בכוונתו לחדש ולהרחיב את ההפצצות הקשות נגד משטר האייתוללות באיראן. במקביל, המאמצים הדיפלומטיים, בעיקר דרך קטאר, תקועים, בין היתר בגלל המשך חסימת מצרי הורמוז מצד איראן.

ההצהרה האיראנית אינה רק הודעה טכנית. היא מסר ברור: טהראן מפיקה לקחים, משדרגת יכולות, ומתכוננת לתרחיש הבא – בין אם דיפלומטי ובין אם צבאי. המזרח התיכון, ואולי מעבר לו, יצטרך להתמודד עם המשמעויות.