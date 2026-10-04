אילון מאסק קיבל מינוי רשמי חדש בממשל האמריקני: שר ההגנה פיט הגסת' מינה אותו כאחד משלושת המנהלים המשותפים של "פרויקט מרידיאן" – יוזמה חדשה של הפנטגון שתבחן את אופי המלחמות העתידיות ותמליץ על טכנולוגיות וכלי נשק נדרשים לצבא האמריקני.

לצד מאסק ימונו לניהול הפרויקט פאלמר לאקי, מייסד חברת אנדוריל, וניוט גינגריץ', יו"ר בית הנבחרים לשעבר.

הפרויקט יבחן מגוון טכנולוגיות מתקדמות, ביניהן בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, ויגבש המלצות מקיפות לפיתוח והצטיידות של הצבא. על פי הפנטגון, הדוח הסופי צפוי להיות מוגש עד ה-28 בינואר 2027, כאשר לצד גרסה ציבורית יוכן גם נספח מסווג.

הגסת' הסביר כי מדובר במאמץ לגייס את "המוחות הטובים ביותר באמריקה" לצורך בחינת שדה הקרב העתידי. מאסק, שחברותיו SpaceX ו-xAI כבר משתפות פעולה עם משרד ההגנה האמריקני, חוזר בכך לתפקיד רשמי בממשל לאחר שעזב את DOGE בשנת 2025.