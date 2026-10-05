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ניסיון פיגוע בבנימין

מחבל הצית רכב והתנפל בסכין – תושבים נטרלו אותו ברגע האחרון

אירוע טרור בחוות חנניה: מחבל פלסטיני הצית רכב והתנפל על תושבים בסכין • התושבים פגעו בו ברכבם ונטרלו את האיום • לא נרשמו נפגעים בקרב הישראלים

זירת האירוע בחוות חנניה (צילום: משטרת ישראל)

כוחות משטרת מחוז ש"י פתחו בחקירה מקיפה של אירוע טרור שהתרחש בחוות חנניה שבגזרת . על פי הדיווחים, מחבל פלסטיני הגיע לשטח מרעה הסמוך לחווה כשהוא חמוש בסכין ובמצית, הצית רכב ישראלי השייך לתושבי החווה ואיים על התושבים שניגשו אליו.

תושבי החווה זיהו את הסכנה המתקרבת ופעלו במהירות: הם נסעו לעבר המחבל ברכבם ופגעו בו, ובכך הצליחו לנטרל את האיום. ברוך השם, לא נרשמו נפגעים בקרב הישראלים.

שוטרי תחנת בנימין ממרחב שומרון הגיעו לזירה יחד עם צוותי זיהוי פלילי ממחוז ש"י. הרכב השרוף והסכין שהחזיק המחבל נמצאו במקום, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות האירוע.

האירוע מצטרף לשורת ניסיונות הפיגוע שהתרחשו באזור בנימין ושומרון בחודשים האחרונים, ומדגיש את המתח הביטחוני המתמשך ביהודה ושומרון.

בשבת האחרונה פיצץ צה"ל את דירתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת חמאס ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח יש הרוגים במקום, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו. המבצע ממחיש את היכולת הישראלית לפגוע בצמרת חמאס גם בשלב זה של הלחימה, כשהארגון מנסה לשקם את שורותיו.

בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

לוחמי צה"ל פועלים ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

במקביל לפעילות בעזה, בדרום לבנון נפצעו באורח קל שמונה חיילים בתאונת דרכים מבצעית. האירוע מזכיר את המחיר השוטף שגובה הפעילות המתמשכת מול חיזבאללה, גם כשאין מדובר בהיתקלות ישירה.

בשבועות האחרונים התגברה הפעילות הצבאית גם בגבול סוריה. תושבים מקומיים בכפרי קוניטרה והאזור הכפרי המערבי של דרעא מתארים גל פשיטות של כוחות צה"ל. על פי הדיווחים, הכוחות פושטים על בתים וחוות באישון לילה.

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