נס באמצע המרעה: רסיס טיל איראני ענק שעליו כיתובי הנצחה לשהידים ופסוקי קוראן, נפל סמוך לילדים שרעו צאן בחווה בבנימין. ראש המועצה ישראל גנץ שהגיע לזירה: "האויבים בפרס יכולים להמשיך לחלום, אנחנו כאן כדי לנצח" (בארץ)
כוחות גדולים של מג"ב, צה"ל ומנהל אזרחי פשטו בשעת בוקר מוקדמת על כפר טרפון בבנימין הסמוך לישוב עטרת, החריבו את בתיהן של 2 משפחות שהתגוררו במקום והחרימו ציוד רב. ההרס בוצע שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שהתרחש בגזרה סמוכה (חדשות)
בין היישוב עדי עד ומלאכי השלום, התרחש הבוקר פיגוע ירי על ידי מחבל שהגיע מכפר עוין סמוך ופתח בירי לעבר צעירים יהודים שיש להם חוות במקום | בהקלטה דרמטית נשמע הפצוע היהודי זועק לעזרה, בחסדי שמיים האירוע הסתיים בפציעה קלה | ראש המועצה: מדובר במארב מתוכנן שהסתיים בנס גדול" (חדשות)
עשרות מתיישבים מפגינים הערב בכניסה לירושלים בטענה "להסתה השקרית והתרת הדם של נוער הגבעות" | חלק מהמפגינים לבושים בגדים אדומים המזכירים את בגדי הנידונים למוות ומולם לובשי מדים שכביכול יורים בהם למוות (בארץ)
מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י שוחח עם ראשי הרשויות בבנימין והשומרון, בעקבות אירועי האלימות האחרונים ואמר: "נטפל יחד בקומץ הפורעים הקומץ הזה לחלוטין לא מייצג את ההתיישבות שהיא שומרת חוק, חיובית ומתנדבת. לא נאפשר פגיעה בקשר בין משטרת ישראל להתיישבות" (משטרה)
קבוצה של עשרות מפגינים הגיעו הלילה למפקדת החטיבה המרחבית בבנימין, ומחו כנגד הירי הקשה בליל שבת לעברו של הנער בן ה-40, שנפצע ופונה | דובר צה"ל מסר כי ההפגנה הפכה לאלימה וכי "חלק מהאזרחים תקפו את כוחות הביטחון" (צבא)
בצה"ל הציגו את התחקיר לאירוע הקליע שאותר בגופו של נער בן 14 בבנימין | לדבריהם: "רק כוח צבאי אחד ביצע ירי חי - והוא בוצע לאוויר - לטובת הרתעה" | הקצין היורה טען: ״כל מי שזורק אבנים על כוח צבאי - שיקח בחשבון שייתכן והוא ייפגע״ (צבא)
מקצה שיפורים ענק בהתיישבות - הכביש המרכזי יורחב בעלות של כמיליארד שקלים: בטקס שנערך לרגל תחילת העבודות, השתתפו: שר האוצר, שר הביטחון ושרת התחבורה ויו"ר מועצת בנימין, שהבהירו על החשיבות בפיתוח הכביש - לחיזוק המשילות (חדשות בארץ)
כוחות גדולים של משטרה פשטו לפנות בוקר על גבעת אור נחמן בבנימין, והחריבו את בתיהן של שלושת משפחות הגבעה | ההרס בוצע ללא כל התראה, וילדי המשפחות הוצאו מהמיטות החוצה ונאלצו לחזות בביתם מושמד בכף הדחפור | תיעוד (חדשות)