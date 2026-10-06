כתב ההגנה של סא"ל אריה עמידרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף היום (שלישי) בפרסום של דורון קדוש בגלי צה"ל. עמידרור דוחה בתוקף את הטענות שהוא כשל מקצועית או נושא באחריות פיקודית למחדלי ההתרעה, וטוען כי הוא היחיד בצבא שמשלם מחיר אמיתי על האירועים.

"כופר בטענת צה"ל כי כשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התרעה למלחמה; אני המפקד היחיד בצה"ל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה ב-7/10", כך נכתב בציטוט שפורסם בגל"צ.

עמידרור הגיש כבר במרץ 2026 עתירה נגד הליך ההדחה שלו מצה"ל. העתירה הייתה חסויה, ולאחר שבית המשפט דחה את טענותיו הוטל צו איסור פרסום על כלל המסמכים. כעת, לדבריו, נחשף כתב ההגנה המלא שלו.