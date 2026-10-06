בבלי
כתב הגנה

אני המפקד היחיד שמשלם מחיר: קמ"ן עזה מגיב

סא"ל אריה עמידרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, חושף את כתב ההגנה שלו ודוחה את הטענות לאחריותו למחדלי ההתרעה

גופות נטבחי הטבח ב-7 באוקטובר, במחנה שורה (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כתב ההגנה של סא"ל אריה עמידרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, נחשף היום (שלישי) בפרסום של דורון קדוש בגלי . עמידרור דוחה בתוקף את הטענות שהוא כשל מקצועית או נושא באחריות פיקודית למחדלי ההתרעה, וטוען כי הוא היחיד בצבא שמשלם מחיר אמיתי על האירועים.

"כופר בטענת צה"ל כי כשל מקצועית, או שהוא נושא באחריות פיקודית או מקצועית להיעדר התרעה למלחמה; אני המפקד היחיד בצה"ל שמשלם מחיר של ממש על מחדלי הצבא והמדינה ב-7/10", כך נכתב בציטוט שפורסם בגל"צ.

עמידרור הגיש כבר במרץ 2026 עתירה נגד הליך ההדחה שלו מצה"ל. העתירה הייתה חסויה, ולאחר שבית המשפט דחה את טענותיו הוטל צו איסור פרסום על כלל המסמכים. כעת, לדבריו, נחשף כתב ההגנה המלא שלו.

צה"לאוגדת עזה7 באוקטובריחידה 8200אריה עמידרור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר