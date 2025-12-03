הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מהצבא | קצינים בכירים נוספים, חלקם עדיין בשירות, הוזמנו לצורך הצגת מסקנות אישיות וצעדים פיקודיים - בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי המלחמה (צבא וביטחון, בארץ)
קצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמחת תורה, מי שכינה את תרחיש חדירת החמאס לעוטף ״דמיוני לחלוטין״ - וסיים את תפקידו לפני יותר משנה - הוחזר ממש בזמן האחרון שוב לתפקיד באמ״ן | בדובר צה"ל אישרו את הפרטים (חדשות, ביטחון)
חצי שנה לאחר הקמת ועדת בדיקה שתבחן מחדש את תחקירי צה"ל על מחדלי הטבח בשמחת תורה, מסקנות הוועדה שהודלפו הערב כוללות ביקורת חריפה על התחקור הפנימי בצה"ל ומעלה "שאלות כבדות" לגבי האופן שבו הצבא מנהל תחקירים ומהלכים מבצעיים (צבא)
דו"צ מפרסם את תחקיר צה"ל על מה שהתרחש ב-7.10, בקיבוץ עין השלושה | אוגדת עזה הורתה ללוחמים שהיו במקום, להתרחק ממגדר הקיבוץ, אך ההוראה לא הגיעה ללוחמים, ובשל כך הצליחו החיילים במקום לשבש את כניסת המחבלים ליישוב | כיתת הכוננות במקום, הייתה מצוידת רק בארבעה רובים | כוח צה"ל הגיע לשטח הקיבוץ רק בשעה הצהריים, 4 ישראלים נרצחו בקיבוץ | התחקיר המלא (צבא)
תא"ל אורן סלומון שתיחקר את מחדלי אוגדת עזה והודח על ידי צה"ל מהחקירה - נחקר ע"י המשטרה הצבאית | שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את חקירת הקצין וקרא לבדוק את התנהלות הפרקליטות | בתגובה, הרמטכ"ל אייל זמיר יצא בהודעה חריפה נגד השר כ"ץ: "הרמטכ״ל לא מקבל הנחיות דרך הודעות בתקשורת" (צבא)
שנה ושלושה חודשים לאחר האסון הנורא בטבח השבעה באוקטובר, ובצה"ל נערכים לאפשרות כי תרחיש זה יישנה | בכנס שנערך לקציני הביטחון של העוטף, הבהיר קמ"ן האוגדה כי "הסיכוי לפשיטה דומה לשבת השחורה קיים, אך בסבירות נמוכה" | לדבריו, היכולת לפשיטת מחלקה של חמאס קיימת ואפשרית: "זו יכולת שקשה לגרוע אותה" (צבא וביטחון)