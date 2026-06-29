כוחות ההנדסה באוגדת עזה ובפיקוד הדרום השלימו השבוע משימה היסטורית: איטום מלא של התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה ונחטף ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע "צוק איתן".

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התוואי המסועף שאורכו עולה על 16 קילומטרים נאטם באמצעות יותר מ-30,000 קוב בטון, במהלך שלושה חודשי עבודה אינטנסיבית של יחידת יהל"ם ושייטת 13. המשימה הושלמה לאחר שסגן הדר גולדין הי"ד הושב לקבר ישראל במסגרת המתווה להשבת החטופים בנובמבר 2025.

מרכז פיקוד ושליטה של חמאס

התוואי התת-קרקעי שנחשף בדרום רפיח כלל כ-80 חדרי שהייה והיווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי של ארגון הטרור חמאס. על פי הממצאים, המתחם שימש את מח"ט רפיח בזרוע הצבאית של חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

התשתית התת-קרקעית הייתה ממוקמת בסמוך לציר פילדלפי ועברה מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות, בית ספר ומרפאה של אונר"א - בהתאם לשיטת הפעולה המוכרת של חמאס להסתתר מאחורי אוכלוסייה אזרחית.

במבצע שבוצע על ידי פיקוד הדרום, בו פעלו יחידת יהל"ם ושייטת 13, חשפו כוחות צה"ל את התוואי המסועף בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל בשנים האחרונות. הגילוי התאפשר הודות למאמץ המתמשך של כוחות צה"ל ברצועת עזה מאז תחילת המלחמה.