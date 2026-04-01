יד ארוכה ומדויקת: חיל האוויר חיסל אתמול בלב איראן את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס'. רב-המרצחים, שהקים במשך 20 שנה את רשת המנהרות ומחסני הנשק האסטרטגיים של חיזבאללה ומשטר אסד, חוסל במבצע מודיעיני מבריק (צבא וביטחון)
לוחמי צה"ל שסרקו מנהרות שבהן הסתתרו המחבלים הנצורים ברפיח גילו פתקי נייר קטנים, ובהם מה שנראה כיומן שכתבו המחבלים על מצבם | הם מתארים את מלאי האוכל והשתייה שנגמר להם, ומביעים תקווה ל"ישועה" | הפתקים נבחנים על ידי אגף המודיעין | אלו הציטוטים שנחשפו מתוך הפתקים (חדשות)
לפי גורמים ישראלים ששוחחו עם רשת NBC, חמאס הצליח לשקם את יכולותיו בגיוס מחבלים חדשים והצליח לגייס מספר לוחמים זהה לזה שהיה טרם המלחמה | עם זאת, ישראל נחלה הצלחה משמעותית בנטרול המערך הרקטי ויכולות הייצור של ארגון הטרור | 80% מהמנהרות לא הושמדו, ואת רובן ישראל לא מכירה כלל | דיווח מדאיג ביום שאחרי (חדשות)
הרשויות בפולין דיווחו על גילוי מנהרה תת-קרקעית שנחפרה מהצד הבלארוסי אל תוך השטח הפולני - השנייה שנמצאה השנה | הממשלה מזהירה מפני תופעה חמורה כחלק ממלחמה היברידית שמנהלות בלארוס ורוסיה נגד האיחוד האירופי, בעוד מספר ניסיונות ההסתננות לגבול הפולני מזנק לרמות שיא (בעולם)
יאיר הורן, שנחטף לעזה ושוחרר בחודש פברואר השנה, ושרון אלוני קוניו שנחטפה לעזה עם 2 בנותיה ושוחררה עימן - כאשר בעלה דוד מוחזק עדיין בעזה, תיארו בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את הזוועות שעברו בשבי והדאגה לגורל יקיריהן שנותרו מאחור (בארץ)