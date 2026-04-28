ערי המקלט של חיזבאללה בדרום לבנון ( צילום: צה"ל )

בלי הסייעתא דשמיא שליוותה את כוחות צה"ל בחודשים האחרונים, היה יכול להתממש חלילה תרחיש אסון דומה ל-7 באוקטובר - אך הפעם ביישובי הצפון.

צה"ל חשף והשמיד את אחת התשתיות המורכבות והמסוכנות ביותר שהקים ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: "ערי מקלט" תת-קרקעיות שנחצבו בעומק עשרות מטרים מתחת לאדמת קנטרה. המנהרות, שדומות במבנהן למפת המטרו של פריז, היוו את עמוד השדרה של תוכנית הפלישה הגרנדיוזית של חיזבאללה לכיבוש הגליל. חטיבה 7 ויחידת יהל"ם הן שחשפו והשמידו את התשתית המסועפת, שהייתה אמורה לשמש כנקודת זינוק למאות מחבלים שתכננו לפלוש לתוך ישראל.

תוואי המנהרות ( צילום: צה"ל )

תשתית ענק: טרקטורונים במנהרות

בניגוד למנהרות הקצרות והצרות המוכרות מהפעילות בלבנון, החידוש במרחב קנטרה הוא הנפח והאורך האדירים. הכוחות איתרו שתי מנהרות באורך כולל של כ-2 קילומטרים, המרוחקות כעשרה קילומטרים מהגבול הישראלי.

המנהרות רחבות דיין כדי לאפשר תנועה של טרקטורונים בתוכן - דבר שהיה אמור לאפשר למאות מחבלים לנייד כוחות ואמצעי לחימה במהירות שיא לעבר נקודות היציאה. על פי הערכות צה"ל, התשתית יכלה לאכלס בכל רגע נתון בין 600 ל-700 מחבלים לשהייה ממושכת.

פעילות כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בלבנון ( צילום: דו"צ )

עשור של תכנון ומימון איראני

המנהרות הללו לא נחצבו בן לילה. מדובר בפרויקט דגל שנבנה במשך למעלה מעשור בסיוע ובהכוונה ישירה של משטר הטרור בטהרן. בתוך ה"ערים" התת-קרקעיות איתרו הלוחמים עשרה חדרי לינה מצוידים במיטות, מיכלי מים, ציוד לוגיסטי רב ופירים המחברים לעמדות שיגור המכוונות ישירות ליישובים ישראליים.

"אם לא היינו מטפלים באיום הזה עכשיו, היינו עומדים בפני אסון בסדר גודל בלתי נתפס", הבהירו בצה"ל. התשתית תוכננה לשמש כבסיס מוגן מפני תקיפות אוויריות, ממנו היו אמורים המחבלים לצאת ביום פקודה ולפלוש לעומק השטח הישראלי.

תא"ל יפתח נורקין מלבנון ( צילום: צה"ל )

סיכול תוכנית הפשיטה

למרות שחיזבאללה תכנן להשתמש במנהרות הללו כנקודת זינוק לפשיטה רחבה לתוך ישראל, בצה"ל מעריכים כי היכולת הזו סוכלה ברובה. כפי שדיווחנו קודם לכן, בשבועיים האחרונים בלבד חוסלו כ-200 מחבלי חיזבאללה והושמדו תשתיות הליבה של הארגון.

עם זאת, בצה"ל לא נחים על זרי דפנה ומציינים כי הלוחמים מתמודדים בשטח עם איומים משתנים, ביניהם רחפנים מסוג חדש המצריכים למידה ושימוש ביכולות מבצעיות יצירתיות.

אמל"ח שאותר ( צילום: צה"ל )

מהפך ב"חיצי הצפון"

השמדת התשתית בקנטרה מצטרפת לרשת רחבה של מנהרות שנחשפו במרחב רב א-ת'לאת'ין ומייס אל-ג'בל. המנהרות שימשו כערי מקלט שבהן הסתתרו המחבלים מהתקיפות האוויריות, כשהם ממתינים לפקודת ה"פשיטה".

כעת, עם השמדת ה"מטרו", איבד חיזבאללה את אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר שבנה בעמל רב ובכסף איראני. התשתית, שנועדה להוות את הבסיס לפלישה גרנדיוזית לישראל, הפכה לערימת הריסות תת-קרקעית.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, בשעות הערב היום צה"ל מפוצץ את מנהרות הטרור הענקיות שנחשפו בשטח לבנון והיוו איום קיומי על ישראל. עדכונים נוספים בהמשך.

מצלמת כלב עוקץ בפעולה ( צילום: צה"ל )

צה"ל פרסם היום (שלישי) הודעה חריגה המבשרת על השמדת תשתית אמצעי לחימה עצומה שאותרה לאורך הגבול הצפוני. המבצע, שתוכנן בקפידה בימים האחרונים, צפוי לייצר הדי פיצוץ אדירים שיישמעו במרחבי הגליל כולו.

יצוין כי בימים האחרונים ממשיכה המערכה המבצעית בעוצמה, כאשר צה"ל פועל להשמדת תשתיות הטרור שהוקמו על ידי חיזבאללה לאורך הגבול הצפוני. המבצע הערב הוא חלק מהמאמץ הרחב לנטרל את האיום על תושבי הצפון ולאפשר את החזרתם הבטוחה לבתיהם.