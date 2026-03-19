לוחמי אוגדה 36 מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון: ביממה האחרונה חוסלו יותר מ-20 מחבלים והושמדו עשרות תשתיות טרור. במוקד הפעילות: היתקלות דרמטית של חטיבת גולני עם חוליות נ"ט שהסתיימה בחיסול ממוקד מהקרקע ומהאוויר (צבא וביטחון)
על פי המידע שמגיע מתוך הרצועה, צה"ל מתכנן להשתלט על 75 אחוזים משטח הרצועה, עד כה צה"ל תקף במסגרת המבצע 2,900 מטרות וסיכל למעלה מ-800 מחבלים | יכולת המשילות של חמאס נפגעה באופן קשה. מרבית אנשי השלטון שלו חוסלו ויש לו בעיות רבות בשלטון הפנים למול האוכלוסייה | כל הפרטים מהמבצע (צבא וביטחון)
הרמטכ״ל הגיע היום לסיור ברצועת עזה שם אמר: ״אנחנו תוקפים בעוצמה על מנת להגן על עצמינו. מח'ירבת אח'זעה הסמוכה, פשטו על ניר עוז, רצחו וחטפו תינוקות, ילדים, נשים וזקנים. אסור לנו לשכוח לרגע את שאירע פה. בהמשך דבריו גם עקץ את ראש השב"כ המיועד כשאמר: "זו אינה מלחמה אינסופית - נפעל לקצר אותה" (חדשות ביטחון)