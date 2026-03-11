בבלי
"נפעל בעוצמה"

הפעילות בלבנון | תיעודים חדשים מתקיפות צה"ל בדרום לבנון • צפו

מבצע שאגת הארי - היום ה-12: צה"ל מפרסם כעת תיעוד ראשון של כוחות אוגדה 36 בדרום לבנון: חיסול מחבלים ואיתור אמצעי לחימה | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

התקיפות נגד חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל )

כוחות אוגדה 36 פועלים במרחב דרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדת במסגרת מבצע שאגת הארי, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי במרחב.

דובר צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (רביעי), כי במסגרת הפעילות, הכוחות זיהו מחבלים במבנה סמוך לכוחות. כלי טייס של חיל האוויר תקף בהכוונת הכוחות וחיסל את המחבלים.

בנוסף, במהלך הפשיטות כוחות האוגדה איתרו אמצעי לחימה רבים, בהם: רובים, מחסניות ווסטים של ארגון הטרור .

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

התיעודים מדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
