יותר מ-20 מחבלים חוסלו ביממה: אוגדה 36 מרסקת תשתיות חיזבאללה

כוחות אוגדה 36 ממשיכים להדק את הלחץ על תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, תוך שהם מסבים לארגון הטרור אבדות כבדות בנפש ובציוד. ביממה האחרונה בלבד, חיסלו הכוחות למעלה מ-20 מחבלים והשמידו עשרות מבנים צבאיים ששימשו כבסיסי יציאה למתקפות נגד כוחותינו.

הקרב של גולני: מהיתקלות לחיסול מהאוויר

רגע השיא של היממה האחרונה התרחש אתמול (רביעי), במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי של גולני. הלוחמים זיהו חוליות מחבלים חמושות שנערכו לשיגור טילי נ"ט לעבר הכוחות בשני מוקדים שונים.

בגולני לא המתינו: בתוך דקות נסגר מעגל אש מדויק. הלוחמים בשטח פתחו באש קטלנית וחיסלו חמישה מחבלים במקום. שלושה מחבלים נוספים, שניסו להימלט מהזירה בחסות המבנים, אותרו על ידי חיל האוויר וחוסלו בתקיפה מדויקת מהאוויר.

שלל במעמקי הכפרים

לצד הפגיעה בכוח האדם, לוחמי האוגדה ממשיכים בחשיפת ה"מחסנים" של חיזבאללה בלב השכונות האזרחיות. במהלך הסריקות אותר והוחרם ארסנל נשק משמעותי, שכלל משגרי RPG ורקטות נ"ט מתקדמות, עשרות רובי ציד ותחמושת רבה. ציוד לוגיסטי וצבאי שיועד לשמש את כוחות "רדואן" ביום פקודה.

הפעילות הקרקעית נמשכת בשעה זו, כאשר הדגש נותר על טיהור המרחב מתשתיות ירי תלול מסלול ונ"ט המאיימות על יישובי הצפון.