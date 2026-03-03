כוחות צה"ל השמידו רשת מנהרות ענק באורך 2 קילומטרים במרחב קנטרה, ששימשה כ"עיר מקלט" למאות מחבלים. התשתית, שנבנתה במימון איראני, כללה חדרי לינה, משגרים המכוונים לגליל ויכולת תנועה לטרקטורונים בתוך התווך התת-קרקעי המאיים שנועד לפשיטה רחבה לישראל | התשתית הושמדה על ידי חטיבה 7 ויהל"ם (צבא וביטחון)
במהלך
השנה האחרונה הצליחה איראן להזרים
לחיזבאללה כמיליארד דולר | על אף הסנקציות הקשות
והמשבר הכלכלי שפוקד את המדינה, מוברחים הכספים במזומן ובזהב דרך מוקדים
בינלאומיים,
ביניהם טורקיה ומחזקים
את הארגון (העולם
הערבי)
בצה"ל מציינים כי חיזבאללה חווה פגיעה קשה במורל וברציפות התפקודית לאחר מבצע חיצי הצפון, והוא נמצא כעת בניסיון שיקום ושיפור מוכנות למלחמה | צה"ל מציג תיעודים חדשים מהמבצע ששינה את פני המזרח התיכון (חדשות ביטחון)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
בקרב תומכי חיזבאללה מציינים באבל את חודש ספטמבר או כפי שהוא מכונה בקבוצות של תומכי הארגון: "חודש הצער", החודש בו חל מהפך ביחסי הכוחות ובחסדי שמיים הצליחה ישראל להכניע ולזרוע בהלת מוות בקרב האויב הגדול מצפון (העולם הערבי)
לאחר 21 חודשי מלחמה, הבוקר הסתיימה תקופת השהייה הרשמית של מפוני הצפון בבתי מלון | ההשקעה הכוללת באירוח במלונות מוערכת בכארבעה מיליארד שקלים - זאת מעבר למענקים לדיור בקהילה ומענקי השיבה | במקביל, ייסגר החמ״ל האזרחי שהוקם ביוזמת משרד התיירות עבור המפונים (בארץ)
כוחות צה"ל פעלו במהלך כל הלילה בכפרים בדרום לבנון, על מנת לסכל ולהשמיד אמצעי לחימה של חיזבאללה בגבול, כעת נחשף, כי במהלך הפינוי אותרה מכונית תופת שעליה היו מאות ק"ג של חומרי נפץ | סיקור היציאה מלבנון (חדשות מלחמה)
בצל הדיווחים על הלוויתו של נסראללה בעוד כשלושה שבועות, כוחות אוגדה 91 עדיין פועלים על פי ההסכם עם לבנון והשמידו תשתיות טרור ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון | כמו כן, חיסלו הכוחות מספר מחבלי חיזבאללה במרחב, הרחיקו ועיכבו חשודים שהיוו איום על כוחות הביטחון הישראליים | תיעוד (חדשות)
בהמשך להודעת הבית הלבן אמש על הארכת הפסקת האש בשלושה שבועות, צבא לבנון נאבק מול ארגון הטרור חיזבאללה במטרה להראות לאמריקאים כי הוא מסוגל לשלוט באזור | הערב (שלישי) נחשפה על ידי הצבא הלבנוני מנהרת ענק של חיזבאללה המכילה חדרי פיקוד ושליטה לצד אתרי ייצור אמל"ח | לפי הדיווחים המנהרה נמצאת כ-15 ק"מ מהגבול עם ישראל (צבא וביטחון)