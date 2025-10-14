כוחות צה"ל השמידו רשת מנהרות ענק באורך 2 קילומטרים במרחב קנטרה, ששימשה כ"עיר מקלט" למאות מחבלים. התשתית, שנבנתה במימון איראני, כללה חדרי לינה, משגרים המכוונים לגליל ויכולת תנועה לטרקטורונים בתוך התווך התת-קרקעי המאיים שנועד לפשיטה רחבה לישראל | התשתית הושמדה על ידי חטיבה 7 ויהל"ם (צבא וביטחון)
חטיבה 7 ממשיכה להילחם ברצועת עזה - יממה לאחר שסמל יניב מיכלוביץ׳ ז״ל נפל בקרב | מפקד חטיבה 7 ללוחמיו: "אני רואה אתכם בשדה הקרב נלחמים בנחישות והתמדה ומצדיע לכם, אנחנו נלחמים קרב צודק, נלחמים על הבית״ (צבא)
למרחב זיקים חדרו בבוקר שמחת תורה 38 מחבלים מהים על גבי שבע סירות. 32 מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות. בתחקיר שהותר לפרסום כעת, עולות שאלות קשות על תפקוד צה"ל וכן מפורט דקה אחר דקה מהלחימה העיקשת של כיתת הכוננות וצה"ל (חדשות)