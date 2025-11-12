ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז התייחס על חזרת גופתו של הדר גולדין בצל פרשת חיי שרה, כשהוא מסביר במתק לשונו: "עיקר גוף האדם, זו הנשמה. והיות שבגוף הייתה נשמת חיים - שהיא חלק אלוה ממעל - זה דומה לנרתיק של ספר תורה ויש בו קדושה" • צפו (חרדים)
מעגל של 11 שנה נסגר היום, עם הבאתו של סגן הדר גולדין הי"ד לקבר ישראל | אימו נפרדה ממנו בקול חנוק: "חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן. המון" | האח התייחס ל"נבלות בעזה" ואמר: "הביטו טוב טוב על העם הזה, על המשפחה הגדולה הזו, כי עם המשפחה הזאת לא מתעסקים" | ההספדים המרגשים (חדשות, בארץ)
המונים ליוו הבוקר את סגן הדר גולדין למנוחות, לאחר שהושב לישראל בתחילת השבוע, אחרי 4,118 ימים שהוחזק בשבי חמאס | "כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם" | האב שמחה גולדין בדברי ההספד: בסידורו של הדר - הוא נשא תמיד את התפילה 'אדרבה' 'שנראה כל אחד את מעלת חברו ולא חסרונם' (חדשות בארץ)
פחות מיממה להחזרת גופתו של החלל הדר גולדין ז"ל, נחשף כי במהלך המלחמה האחרונה, צה"ל פעל במסגרת מבצע 'דרור לבן' בניסיון להחזיר את הדר לקבר ישראל - אך ללא הצלחה | "אם היינו נשארים ברפיח וממשיכים לחפש במנהרות שנותרו, בסוף היינו מגיעים" (צבא)
סרן הדר גולדין הושב היום לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי חמאס בעזה | במסגרת הסכם הפסרת האש עם חמאס ועסקת החטופים, היום הושבה לישראל גופתו של הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו | משפחתו שנאבקת למען שחרור גופתו מזה 11 שנים תזכה כעת לקוברו באדמת ישראל (חדשות)
האם אחרי קרוב לתריסר שנים מאז נפילתו, סגן הדר גולדין הי"ד יקבר בקבר ישראל? ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר היום גופה של חלל חטוף נוסף לישראל, וההערכות הן כי מדובר בגולדין. לפי שעה אין זיהוי ובישראל דרוכים וממתינים בהתרגשות (חדשות בארץ)
ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של הדר גולדין הי"ד כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים ש"כלואים" במנהרות ברפיח |בכיר אמריקני אמר כי אם חמאס יחזירו את הגופה, זה יאפשר לנתניהו "יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 מחבלי חמאס במנהרות ברפיח" (צבא, מדיני)
בצל הדיווחים והאישור הלא רשמי בישראל, משפחת גולדין מגיבה על מציאת גופת בנם, הדר הי"ד: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר" (חדשות)
מספר החללים החטופים שבידי הרוצחים המתועבים של חמאס הולך ומצטמצם ובחסדי שמיים, במהלך שבת קודש, השובה גופתו של ליאור רודאיף השם יקום דמו | במקביל, במהלך השבת דיווחו גורמים בחמאס, כי הם הצליחו לאתר את גופתו של החייל הדר גולדין הי"ד, אחרי 11.5 שנים שגופתו מוחזקת על ידם (חדשות)
בצה"ל הודיעו הערב כי אין מידע שקובע שגופתתו של החטוף הדר גולדין נמצאת במנהרה ברפיח | בהודעה נאמר: "אנו מבקשים מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים" (צבא)