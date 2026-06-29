מאבק עיקש מתנהל בימים אלה בבית שמש ובסביבתה, כאשר תושבי העיר ומושב נחם מתריעים בפני הקמת מפעל בטון בסמוך למתחמי המגורים שלהם. התושבים הגישו ערר רשמי נגד היתר הבנייה שניתן למפעל, תוך שהם טוענים כי האישור ניתן בחוסר סמכות וללא קבלת האישורים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה ומגורמים נוספים.

יפתח לולאי, יושב ראש ועד היישוב נחם ומראשי המאבק, התריע בחריפות: "אם יקימו את המפעל - זה יהיה מפגע סביבתי הכי גדול באזור". לדבריו, המפעל המתוכנן ותחנת הכוח שאמורים לקום במקום ימוקמו במרחק של כ-500 מטרים בלבד מבתי היישוב, כאשר המחצבה הקיימת כבר היום מייצרת "המון אבק וזיהום אוויר קיצוני".

"היתר שנולד בחטא"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה את מתן ההיתר להקמת מפעל הבטון במחצבת שמשון, הממוקמת באזור התעשייה הרטוב. אולם התושבים טוענים כי ההחלטה התקבלה בחיפזון ותוך עקיפת הליכים מקצועיים נדרשים.

עורך הדין נריה בר-און, המייצג את התושבים במאבק, מתח ביקורת חריפה על השתלשלות העניינים:

"מדובר בהיתר שנולד בחטא. רשות הרישוי הוציאה בחיפזון היתר למפעל מהמזהמים שיש, בלי אישור המשרד להגנת הסביבה ובלי אישור רשות הניקוז"

לפי הערר שהוגש, האישור לבנייה ניתן בחוסר סמכות, מבלי שניתנו אישורים קריטיים המהווים תנאי סף - כמו אישור המשרד להגנת הסביבה, אישור רשות הניקוז או הצגת תוכנית תחבורתית מוסדרת. עוד צוין כי ההחלטה התקבלה בעיצומו של מבצע "שאגת הארי", כאשר הוועדה קיימה דיונים בהרכב מצומצם עקב מצב החירום.

חששות כבדים לבריאות התושבים

איתן חברוני, דבוראי ותושב האזור, הביע התנגדות נחרצת למהלך: "אנחנו נסבול מזיהום, רעש ומשאיות. זה יפגע לנו בנשימה, בבריאות ובחקלאות". חברוני הזהיר כי נוכחותו של המפעל מעלה באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה בסרטן.

התושבים מזהירים כי פעילות המפעל עלולה להוביל לזיהום חמור של נחל שורק, נחל שמשון ומי התהום באזור כולו. לטענתם, עיריית בית שמש מנסה לצמצם את הגירעון הכלכלי שלה באמצעות משיכת עסקים, וזאת על חשבון שלומם של האזרחים. "פשוט עושים מה שהם רוצים ומקריבים את החיים של התושבים", סיכם חברוני בכאב.

עו"ד בר-און הדגיש כי ועדת הערר מהווה כעת את קו ההגנה האחרון שיכול למנוע קביעת עובדות בלתי הפיכות בשטח. מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים לא התקבלה תגובה לטענות.