דרמה משפטית חריגה התרחשה הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, כאשר הרכב השופטים הצהיר הצהרה מיוחדת במהלך דיון שעסק בקצב שמיעת עדי ההגנה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. השופטים הבהירו באופן חד-משמעי כי גם לאחר שמיעת עדותו המלאה של נתניהו - עמדתם המקורית לגבי הקושי להוכיח את עבירת השוחד בתיק 4000 עומדת בעינה.

האירוע התרחש בעיצומו של דיון בבקשה להאיץ את קצב הדיונים ולהרחיב את עדותו של ראש הממשלה לחמישה ימים בשבוע - מהלך שההגנה מתנגדת לו בתוקף. באופן מפתיע, פנתה ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, אל הנוכחים באולם ואמרה: "לא תכננו לומר את זה, אבל לאחר שמיעת עדותו של ראש הממשלה - עמדתנו כפי שנשמעה ביוני 2023 עומדת בעינה".

האיתות המקורי: "יהיה קשה מאוד"

יש לחזור לחודש יוני 2023, כאשר עוד לפני סיום פרשת התביעה, כינסו שופטי ההרכב את נציגי הפרקליטות ואת סנגוריו של נתניהו לפגישה חריגה בדלתיים סגורות. באותה פגישה הבהירו השופטים לתביעה באופן נחרץ כי לאחר שמיעת עדי המפתח, יהיה להם קשה מאוד - ואף בלתי אפשרי - להשיג הרשעה בסעיף השוחד.

השופטים המליצו אז למדינה לחזור בה מסעיף זה, לחתור להסדר טיעון, ולהתמקד בעבירות המרמה והפרת האמונים בשלושת התיקים. כעת, לאחר שנה וחצי של עדות מפורטת של ראש הממשלה על דוכן העדים, השופטים מדגישים כי גם לאחר סיום החקירה הנגדית - עמדתם לא השתנתה.

מכה קשה לפרקליטות

ההצהרה של השופטים מטלטלת את המשפט מכמה סיבות מרכזיות. ראשית, האיתות המקורי ב-2023 ניתן בעיצומה של פרשת התביעה, בטרם נתניהו עלה לדוכן. כעת, האמירה מגיעה דווקא לאחר שראש הממשלה כבר מסר את גרסתו המלאה ונחקר בהרחבה. העובדה שהשופטים מדגישים שעמדתם לא השתנתה גם לאחר שמיעת עדותו, מהווה פגיעה קשה בקו התביעה.

בשפה משפטית, המשמעות של "עמדתנו עומדת בעינה" בהקשר זה היא כמעט קריאה אחרונה לפרקליטות לשקול מחדש את מסלולה. אם המדינה תתעקש ללכת עד הסוף עם סעיף השוחד, השופטים למעשה רומזים בצורה הברורה ביותר שצפוי שם זיכוי. יצוין כי גם אם סעיף השוחד יקרוס או יימחק, נתניהו עדיין מואשם בתיק 4000 בעבירות של מרמה והפרת אמונים.

מרתון דיונים של חמישה ימים

הדרמה המשפטית התרחשה במסגרת דיון שעסק בהחלטת בית המשפט להרחיב את הדיונים לחמישה ימים מלאים בכל שבוע. ההחלטה התקבלה על רקע מועד פרישתה הצפוי של ראש הרכב, השופטת פרידמן-פלדמן, המתוכנן לחודש מרץ 2028. השופטים מבקשים להביא לסיומו של ההליך המשפטי הממושך, אך ההגנה טוענת כי המהלך פוגע קשות ביכולתה לייצג את ראש הממשלה כראוי.

סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, פתח במתקפה חריפה נגד לוח הזמנים החדש. "מדובר בתיק בעל היקף עצום ומפלצתי. המשמעות של ההחלטה שלכם היא שנאלץ לעבוד גם במהלך השבת", טען חדד. "אנחנו נתחיל לעבוד על אוטומט - וזהו עיוות דין מוחלט".

למרות ההתנגדות החריפה, בית המשפט קבע כי החל מ-4 באוקטובר 2026, עם תחילת שנת המשפט הבאה, יתנהל המשפט במתכונת חסרת תקדים של חמישה ימי דיונים בשבוע - בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00 ל-16:00. השופטים הבהירו להגנה כי עליה להיערך בהתאם כדי למנוע כל עיכוב בהליכים.

כעת, העיניים נשואות אל הפרקליטות: האם בעקבות האמירה המהדהדת והחוזרת של השופטים היום תשקול מסלול חדש, או שמא תמשיך בניהול התיק כסדרו עד להכרעת הדין? המשך יבוא.