חברת טויוטה מוטור, יצרנית הרכב הגדולה בעולם, מדווחת על חודש רביעי ברציפות של ירידה במכירות כלי הרכב שלה ברחבי העולם. על פי נתוני החברה הרשמיים, המשבר הנוכחי נובע משילוב של שיבושים תפעוליים במזרח התיכון בעקבות העימות הצבאי עם איראן, לצד האטה משמעותית בביקוש בשוק הסיני.

במהלך חודש מאי האחרון מכרה ענקית הרכב היפנית 885,207 כלי רכב ברחבי הגלובוס - מדובר בצניחה של 7.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון כולל גם את חברת הבת למכוניות קטנות, דייהטסו.

פגיעה קשה בפסי הייצור

הפגיעה לא פסחה גם על פסי הייצור: התפוקה העולמית של טויוטה ירדה ב-5.8% בהשוואה לשנה שעברה, והסתכמה ב-857,765 כלי רכב בלבד. נתונים אלו משקפים את הלחץ המתמשך על שרשרת האספקה הבינלאומית של החברה, המתמודדת עם חוסר יציבות גיאופוליטי, אי-ודאות לוגיסטית ותחרות עזה בשווקי המפתח.

כידוע, שוק הרכב העולמי עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, כאשר צרכנים רבים מעדיפים לשמר את רכבם הקיים במקום לרכוש חדש.

מוקדי המשבר: המזרח התיכון וסין

המכירות באזור המזרח התיכון ספגו מכה אנושה וצנחו ב-38.6%, מה שמציג באופן ישיר את השפעת העימות האזורי על שילוח המכוניות והביקוש בשווקים אלו. בשוק הרכב הגדול בעולם, סין, רשמה טויוטה ירידה חדה של 31.7% במכירות.

ההסבר לירידה החדה בסין נעוץ בעיקר בזינוק ובהתחזקות של יצרניות הרכב החשמלי המקומיות, שממשיכות לנגוס באופן עקבי בנתח השוק של החברות הזרות. התחרות בשוק הרכב החשמלי מתעצמת, כאשר יצרניות מקומיות מציעות טכנולוגיות מתקדמות במחירים תחרותיים.

תחזית פסימית להמשך השנה

המשבר הנוכחי במזרח התיכון פוגע בבטן הרכה של ענקית הרכב. בהנהלת טויוטה ציינו בעבר כי האזור מהווה שוק ייצוא קריטי עבורה, עם היקף משלוחים שנתי המוערך בכ-500,000 עד 600,000 כלי רכב.

כבר בחודש מאי האחרון הזהירה החברה כי חלק ניכר ומשמעותי מנתח הייצוא הזה צפוי להיפגע ישירות משיבושי הלחימה, דבר שככל הנראה ימשיך להעיב על דוחותיה הכספיים ועל רווחיותה ברבעונים הבאים. יצוין כי המשבר מתרחש על רקע שינויים מבניים בשוק הרכב העולמי, כאשר צרכנים רבים מעדיפים לדחות רכישות חדשות בשל מחירים גבוהים ואי-ודאות כלכלית.