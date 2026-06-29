אירוע חריג התרחש היום (שני) בבוקר במסוף האוטובוסים ברחוב קהילות יעקב בבני ברק, כאשר דיווח על חפץ חשוד הוביל להקפצת כוחות משטרה גדולים וחבלנים למקום. האזור כולו נחסם לתנועה, והמשטרה קראה לציבור להתרחק מהמקום עד לסיום הטיפול באירוע.

חבלני המשטרה, בסיוע רובוט חבלה, פעלו בזירה במשך דקות ארוכות כדי לבחון את החפץ החשוד שהושאר בתוך אוטובוס שהיה ריק מנוסעים. הבהלה שאחזה בתושבי האזור הסתיימה באנחת רווחה כאשר התברר כי לא מדובר במטען חבלה.

טלפון נייד עטוף בסרט

מהמשטרה נמסר עם סיום האירוע: "במסגרת סריקות חבלני המשטרה על האוטובוס ברחוב קהילות יעקב בבני ברק, הוסר החשש לחפץ חשוד. מבדיקה עלה כי מדובר במכשיר טלפון נייד עטוף באיזולירבנד. חבלני המשטרה סיימו את הטיפול באירוע והצירים נפתחו לתנועה".

החפץ שעורר את המהומה הוא סרט בידוד (איזולירבנד) - סרט דביק העשוי מוויניל, המשמש בשגרת היומיום לבידוד של מוליכים חשמליים, שעטף מכשיר פלאפון. בשל המראה שלו והצורה שבה נעטף המכשיר, הוא עורר את חשדם של הנוכחים במקום, מה שהוביל להפעלת נוהל חירום מלא.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול ביתר שאת בכל מקרה של חפץ חשוד, תוך הפעלת נהלי בטיחות מחמירים. המשטרה קוראת לציבור להמשיך ולדווח על כל חפץ חשוד, גם אם בסופו של דבר מתברר שמדובר באזעקת שווא.