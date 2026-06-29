מערכת ההגנה ( צילום: רפאל )

בחסות ביקורו הרשמי של נשיא המדינה, יצחק (בוז'י) הרצוג ברומניה, נחתמה אמש (ראשון) עסקת המיליארדים הגדולה ביותר בתולדותיה של חברת רפאל. במסגרת הסכם המסגרת האסטרטגי שנחתם מול משרד ההגנה בבוקרשט, תספק החברה הישראלית לצבא רומניה את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת SPYDER, המיועדת להתמודדות עם איומים אוויריים בטווחים קצרים ובינוניים.

היקף העסקה עומד על למעלה מ-2 מיליארד אירו, כאשר בשבוע שעבר כבר נחתמה ההזמנה הראשונה מתוך ההסכם הכולל. בחירתה של רומניה - החברה בברית נאט"ו - במערכת הישראלית, מצטרפת לבחירות דומות של מדינות אירופיות אחרות כמו יוון וקפריסין, ומקבעת את ה-SPYDER כסטנדרט הגנה בשמי אירופה. רקע ביטחוני: החשש מהסלמה באזור המניע המרכזי מאחורי המהלך הרומני הוא החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור, בצל המתרחש בשכנתה אוקראינה. רק לפני מספר חודשים, כלי טיס בלתי מאויש רוסי חדר למרחב האווירי הרומני ופגע בבניין מגורים, אירוע שהדגיש את הצורך הדחוף בחיזוק משמעותי של המרחב האווירי הלאומי. לקראת הסלמה: ארה"ב תתקפל - או תילחם? זה מה שגרם למתקפות ההדדיות בהורמוז ישראל גראדווהל | 28.06.26 כידוע, רומניה מתמודדת עם אתגר מורכב: כלי טיס בלתי מאוישים שחודרים למרחב האווירי שלה טסים נמוך מאוד ושוהים בשטחה זמן קצר ביותר - לעיתים פחות מארבע דקות - מה שמקשה על יירוטם באמצעים קונבנציונליים. המערכת הישראלית נבחרה בדיוק בשל יכולתה להתמודד עם איומים מסוג זה. מה כוללת העסקה ומתי תחל האספקה? ההסכם מציע חבילת פתרונות הגנה היקפית ומלאה הכוללת משגרי טילים ומיירטים מתקדמים, מערכות מכ"ם מתקדמות, מערכי הדרכה מקיפים ותמיכה לוגיסטית ארוכת טווח. על פי תנאי החוזה, אספקת המערכות צפויה להתחיל בתוך כ-36 חודשים ממועד החתימה. היעד הוא הגעה לכשירות מבצעית ראשונית מהירה, שתתבסס במידה רבה על שיתוף פעולה תעשייתי נרחב וייצור מקומי על אדמת רומניה. מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, הדגיש כי "אנו מחויבים לשיתוף פעולה מלא עם התעשייה המקומית שם לצורך הייצור".

מערכת ההגנה ( צילום: רפאל )

שותפות אסטרטגית של שלושה עשורים

העסקה הנוכחית אינה נקודת ההתחלה, אלא שיא חדש ביחסים הביטחוניים שבין רפאל לרומניה. במהלך 30 השנים האחרונות סיפקה החברה לכוחות האוויר, הים והיבשה הרומניים מערכות מתקדמות בתחומי הטילאות הטקטית - בדגש על משפחת טילי ה-SPIKE - מערכות אלקטרו-אופטיות ואמצעי תקשורת מתקדמים.

שיתוף פעולה מתמשך זה יצר תשתית איתנה של אמון הדדי והתאמה מבצעית בין הצדדים. יצוין כי סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ערך לאחרונה ביקור היסטורי ברומניה, במהלכו נשא נאום בפרלמנט הרומני וקרא להעברת השגרירות הרומנית לירושלים, בהדגישו את הקשרים העמוקים בין שתי המדינות.

הטכנולוגיה שמאחורי המערכת

מערכת ה-SPYDER היא מערכת הגנה אווירית ניידת המהווה חלק מתפיסת הגנה רב-שכבתית. היא מבוססת על טילי האוויר-אוויר המוכחים של רפאל - פיתון ודרבי - שהותאמו לשיגור מהקרקע. המערכת מסוגלת ליירט מגוון רחב של איומים מורכבים: מטוסים ומסוקי קרב, כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), וחימוש מונחה מדויק.

הארכיטקטורה המודולרית של המערכת מאפשרת לה לפעול הן במתארים נייחים להגנת נכסים אסטרטגיים, והן במתארים ניידים להגנת כוחות מתמרנים. היא מתאפיינת בזמן תגובה מהיר במיוחד ובגמישות מבצעית גבוהה בסביבות לחימה דינמיות.

מן השטח אל השוק העולמי

על אף שצה"ל לא הצטייד במערכת בתחילת הדרך, במהלך המלחמה הנוכחית שולבו מספר משגרי SPYDER בחיל האוויר הישראלי, והוכיחו יכולות יירוט מבצעיות מרשימות ומוכחות בזמן אמת, בעיקר מול האיומים בגבול הצפון. מוניטין זה, לצד עדכוני תוכנה ומערכת שוטפים, הפכו אותה לאבן יסוד במערכי הגנת השמיים של מדינות מובילות בעולם ובאיחוד האירופי.

פרופ' יובל שטייניץ, יו"ר דירקטוריון רפאל: "מדובר בהסכם אסטרטגי המהווה עדות חותכת להובלה הטכנולוגית ולמצוינות של רפאל בתחום ההגנה האווירית. אנו מודים לממשלת רומניה על האמון ומברכים על הצטרפותה לקהילת המדינות המגינות על אזרחיהן באמצעות המערכות שלנו. נמשיך לפתח טכנולוגיות פורצות דרך לטובת ביטחון שותפינו בעולם".

יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל: "אנו גאים לחתום על העסקה הגדולה ביותר בתולדות החברה. הבחירה של רומניה מדגישה את האמון הגובר של מדינות אירופה ונאט"ו במערכות ההגנה של רפאל, אשר נבחנו והוכחו בתנאים המבצעיים המאתגרים ביותר. רומניה היא שותפה ותיקה, ואנו מחויבים לשיתוף פעולה מלא עם התעשייה המקומית שם לצורך הייצור".

העסקה מצטרפת לשורה של הישגים כלכליים מרשימים של החברה. כפי שדווח לאחרונה, רפאל סיכמה רבעון ראשון חזק עם זינוק של 23% ברווחים וצבר הזמנות היסטורי של 76 מיליארד שקלים, אם כי מנכ"ל החברה הזהיר מפני השפעת היחלשות הדולר על כושר התחרות.